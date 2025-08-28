Thứ Năm, 28/8/2025
Trao hơn 4,5 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

NGỌC HÀ 28/08/2025 12:42

ĐNO - Ngày 28/8, tại Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng), Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" trao 239 suất học bổng Vallet năm 2025 tặng học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (cũ).

28.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm nay, có 192 học sinh của 62 trường THPT và 47 sinh viên của 5 trường đại học được nhận học bổng Vallet. Mỗi suất học bổng trao cho học sinh 16 triệu đồng, sinh viên 36 triệu đồng; tổng giá trị được trao 4,576 tỷ đồng.

Học sinh, sinh viên được nhận học bổng là những em đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, đoạt các giải quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh, thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, lãnh đạo thành phố cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp và sự quan tâm, ủng hộ của Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam", Quỹ học bổng Vallet, Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân dành cho học sinh, sinh viên Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

28a.jpg
Tiến sĩ Esperan Padonou, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Vallet tại Pháp trao học bổng cho học sinh. Ảnh: NGỌC HÀ

Thành phố Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đến giáo dục để học sinh có môi trường học tập tốt. Để đầu tư tốt hơn cho giáo dục, thành phố cần sự hỗ trợ, quan tâm từ nhiều nguồn lực khác từ các tổ chức, cá nhân.

Thời gian tới, thành phố mong muốn Quỹ học bổng Vallet tiếp tục đồng hành cùng sinh viên, học sinh, trở thành mục tiêu quan trọng để các em nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam, Quỹ học bổng Vallet triển khai hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của Giáo sư Odon Vallet (Cộng hòa Pháp). Thông qua tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam”, học bổng được tặng các bạn trẻ học giỏi ở châu Phi, Việt Nam và các sinh viên Việt Nam tại Pháp. Khởi đầu từ năm 2001, đến nay đã có hơn 55.000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng được trao tặng học sinh, sinh viên tại Việt Nam.

Học bổng thu hút sinh viên tài năng

Học bổng thu hút sinh viên tài năng

Phường Hòa Cường trao gần 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Phường Hòa Cường trao gần 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Học bổng thu hút sinh viên tài năng

Học bổng thu hút sinh viên tài năng

Phường Hòa Cường trao gần 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Phường Hòa Cường trao gần 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

      Trao hơn 4,5 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

