An ninh trật tự Triệt phá đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ đồng ĐNO - Bốn đối tượng người Trung Quốc và hai đối tượng người Việt Nam cấu kết sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ, chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Tang vật được công an thu giữ trong vụ việc. Ảnh: THIÊN DUY

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê điều tra, làm rõ nhóm đối tượng cấu kết sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 5/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc tại một căn hộ ở đường Hàm Nghi (thành phố Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng này sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ để quẹt qua máy POS, chiếm đoạt tiền trong thẻ. Lực lượng chức năng thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai quẹt thẻ, 3 thẻ thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động.

Đối tượng YI HUAIBIN (quốc tịch Trung Quốc) bị bắt giữ. Ảnh: THIÊN DUY

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ thêm 2 đối tượng người Việt Nam tại xã Thăng Bình là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, vợ của Trà). Lực lượng chức năng thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng và 186 hóa đơn thanh toán.

Tổ công tác cũng kịp thời bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc, anh trai của YI HUAIBIN - một trong 3 đối tượng bị bắt trước đó) tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đối tượng định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng cầm đầu và các cá nhân liên quan.