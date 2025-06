Chính trị [TRỰC TIẾP] - Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng (QNO) - Sáng nay 30/6, Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, xã, phường, đặc khu.

TP.Đà Nẵng sẵn sàng bước vào giai đoạn mới với không gian mới, động lực phát triển mới. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Đà Nẵng

Lễ công bố được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cấp thành phố tổ chức trực tiếp tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng) và truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam. Cấp cơ sở tổ chức điểm cầu trực tuyến tại các phường, xã.

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi là TP.Đà Nẵng. Sau khi sắp xếp, TP.Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.859,59km2, quy mô dân số 3.065.628 người. TP.Đà Nẵng giáp tỉnh Quảng Ngãi, TP.Huế, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Biển Đông. Theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của TP.Đà Nẵng năm 2025, thành phố có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa.

9h35: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Ảnh: VINH ANH

9h30: Phát biểu tại buổi lễ, theo đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: "Sự kiện lịch sử hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược dài hạn, mở ra cơ hội mới, không gian động lực phát triển mới đồng bộ bền vững và khoa học. Đồng thời mô hình tổ chức chính quyền mới cũng để gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn và kịp thời hơn. Việc hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam không chỉ là một sự kiện hành chính mà là bước ngoặt trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia. Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VINH ANH

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng sẽ cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đưa thành phố thân yêu của chúng ta lên tầm cao mới.

Tôi xin được gửi lời chúc mừng và niềm tin tới các đồng chí lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu vừa nhận quyết định hôm nay; trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang; mong các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh và trí tuệ tập thể gần dân, vì dân mà hành động và đặt lợi ích của Tổ quốc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chúc các đồng chí sức khỏe, đoàn kết và quyết tâm cao để xây dựng TP.Đà Nẵng hiện đại chất, lượng sống cao và trở thành cực tăng trưởng của đất nước. Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa qua".

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ - Nguyễn Thị Thu Lan thay mặt các đồng chí lãnh đạo cấp xã nhận quyết định phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VINH ANH

9h25: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ - Nguyễn Thị Thu Lan bày tỏ: "Chúng tôi luôn nhận thức được rằng, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sắp đến, chắc chắn có nhiều thách thức nảy sinh, trong đó có cả những vấn đề chưa có tiền lệ; vì vậy yêu cầu đặt ra đòi hỏi cao hơn về chất lượng công việc, về thái độ, tinh thần trách nhiệm và cả về tư duy, tầm nhìn của cán bộ cơ sở. Bên cạnh đó, việc vận hành bộ máy chính quyền xã phường hiện nay sẽ không chỉ là sự phân cấp về mặt hành chính, mà còn là sự chuyển giao về niềm tin, trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ nhân dân.

Chúng tôi xin hứa với cấp lãnh đạo Trung ương, thành phố sẽ khắc phục mọị khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra trong thời gian đến.

Và rất mong lãnh đạo Trung ương và thành phố mới sẽ luôn đồng hành, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp xã, không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, mà cả về tinh thần, phương pháp và nguồn lực cần thiết để giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam dự lễ. Ảnh chụp màn hình

Bồi hồi, xúc động nhắc lại thời khắc lịch sử cách đây 28 năm cũng tại Nhà hát Trưng Vương, Quảng Nam và Đà Nẵng “ra riêng” để phát triển, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nói: “Với trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực từ cấp xã phường cơ sở, chúng tôi luôn tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo, chủ trương, quyết sách đúng đắn của Trung ương, của TP.Nẵng mới. Tất cả đều phấn đấu hiện thực hóa khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng mạnh của đất nước, xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và đáng sống” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng trao quyết định thành lập Đảng bộ các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (đợt 2). Ảnh: VINH ANH Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng trao các quyết định thành lập Đảng bộ các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (đợt 1). Ảnh: VINH ANH Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng trao quyết định thành lập Đảng bộ các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (đợt 3). Ảnh: VINH ANH Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng trao quyết định thành lập Đảng bộ các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (đợt 4). Ảnh: VINH ANH Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng trao quyết định thành lập Đảng bộ các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (đợt cuối). Ảnh: VINH ANH

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao các quyết định và ra mắt Đảng bộ TP.Đà Nẵng mới. Các đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận các quyết định và hoa chúc mừng.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng ra mắt tại Lễ công bố. Ảnh: VINH ANH

Quang cảnh Lễ công bố các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Trung ương, quyết định của TP.Đà Nẵng về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức đảng, MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường, đặc khu. Ảnh: VINH ANH

Ảnh: VINH ANH

8h10: Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định của TP.Đà Nẵng về sáp nhập, thành lập xã, phương, đặc khu.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố các Nghị quyết, quyết định của Trung ương. Ảnh: VINH ANH

Lúc 8h: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố các Nghị quyết, quyết định của Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Lễ công bố.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh Vùng III Hải quân, các lực lượng vũ trang và cơ quan ngoại giao trên địa bàn.

Về phía TP.Đà Nẵng, có sự hiện diện của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đại diện doanh nghiệp, cán bộ hưu trí, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cùng đông đảo nhân dân tại các điểm cầu trực tuyến cấp xã, phường và đặc khu.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ công bố.

7h30 phút: Đại biểu tập trung về Nhà hát Trưng Vương dự lễ công bố.

Trước thềm lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; đúng vào lúc 7 giờ, các đoàn đại biểu của Trung ương, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố (đường 2/9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Tham gia các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, có các đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí, đồng bào cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1/7/2025, Quảng Nam và Đà Nẵng về lại chung một nhà. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng mới nguyện không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của quê hương xứ Quảng, kiên định đưa thành phố phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.



* Sáng nay 30/6, cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo người dân xã Nam Trà My tham dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.

Buổi lễ tại điểm cầu xã Nam Trà My diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, bởi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Quang cảnh lễ công bố tại điểm cầu xã Nam Trà My. Ảnh: TRUNG LÊ - THIỆN TÙNG

Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Nam Trà My, trên cơ sở tổ chức lại từ các đơn vị hành chính cũ. Theo đó, 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trà My nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong số này, có 9 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Phùng Thị Thương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Trà My.

Việc thành lập xã Nam Trà My là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân vùng cao.

Xã Nam Trà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 2 xã Trà Mai và Trà Don (huyện Nam Trà My cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 1.771km² và dân số hơn 7.600 người. (TRUNG LÊ - THIỆN TÙNG)

* Sáng 30/6, tại xã Đại Lộc và các xã Phú Thuận, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, theo ghi nhận của phóng viên, các địa phương đã thay đổi bảng hiệu mới với màu sắc ấn tượng. Dọc các tuyến đường rực rỡ cờ hoa và bảng hiệu tuyên truyền; tại các khu dân cư, người dân hưởng ứng treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử quan trọng của quê hương, đất nước. Trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Đại Lộc đã đổi sang bảng hiệu trụ sở UBND xã Đại Lộc.

Đông đảo cán bộ và nhân dân theo dõi buổi lễ tại điểm cầu UBND xã Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trong sáng 30/6, tại trụ sở UBND xã Đại Lộc, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung hân hoan chờ đón Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Hầu hết cán bộ, nhân dân tham dự buổi lễ đều bày tỏ sự kỳ vọng về những đột phá trong chặng đường sắp tới. Tham dự buổi lễ tại điểm cầu UBND xã Đại Lộc, bà Lê Thị Kim Phụng - Bí thư Chi bộ thôn Phiếm Ái 2 bày tỏ niềm xúc động, đồng thời mong muốn trên chặng đường mới, quê hương sẽ ngày càng giàu đẹp, phát triển, đời sống nhân dân càng thêm khởi sắc.

Ông Đoàn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Lộc cho biết:

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Lộc chia sẻ, xã Đại Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An và Đại Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa với tổng diện tích 73,97km2, dân số 61.217 người. Sáp nhập là chủ trương đúng đắn nhằm tập hợp lợi thế, tiềm năng để địa phương có thể phát triển đột phá trong thời gian tới.(HOÀNG LIÊN)

* Tại hội trường UBND xã Tây Giang, cán bộ, công chức, viên chức, già làng và người có uy tín có mặt đông đủ theo dõi lễ công bố qua màn hình ti vi.

Đại biểu xã Tây Giang dự lễ công bố. Ảnh: LÊ TIẾN

Đây là lần thứ hai trên mảnh đất này, già làng Pơloong Nấp (thôn Agrồng, xã Tây Giang) chứng kiến khoảnh khắc xúc động của buổi chia tách và sáp nhập. Lần đầu là khi huyện Hiên được chia tách thành hai huyện Đông Giang và Tây Giang cách đây hơn 20 năm. Lần này là thời khắc Quảng Nam và TP.Đà Nẵng về chung một nhà, cùng hướng đến tương lai phát triển.

Già Nấp bày tỏ: “Những năm qua, TP.Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu là một thành phố trẻ, năng động. Hy vọng sau sáp nhập, với không gian rộng mở hơn, thành phố mới sẽ tiếp tục bứt phá toàn diện”.

Già Nấp mong mỏi TP.Đà Nẵng mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp người dân nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững; đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các xã, phường trên toàn địa bàn. (LÊ TIẾN)

* Sáng 30/6, không khí ngày hội lớn tràn ngập khắp các xã mới Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú và Đồng Dương (huyện Thăng Bình cũ) khi cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi tề tựu tại các điểm cầu theo dõi lễ công bố.

Người dân xã Thăng Bình theo dõi lễ công bố qua màn hình. Ảnh: MỸ LINH - THÚY HIỀN

Các tuyến đường trung tâm, trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn… được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền. Người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, khí thế sôi động trong ngày trọng đại.

Tại xã Thăng Bình mới (sáp nhập thị trấn Hà Lam, các xã Bình Nguyên, Bình Quý, Bình Phục), trước 7 giờ sáng, hội trường UBND xã đã tập trung đông đủ cán bộ, công chức, viên chức cùng đại diện nhân dân. Ông Vương Chinh - Bí thư Chi bộ thôn Bình Hiệp, xã Thăng Bình chia sẻ: “Lần thay đổi này mang ý nghĩa lịch sử, mở ra thời kỳ mới. Tôi tin tưởng chính quyền mới sẽ hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn”.

Đại biểu tham dự lễ công bố tại xã Thăng Phú. Ảnh: MỸ LINH - THÚY HIỀN

Không khí trang trọng của buổi lễ cũng diễn ra tại các điểm cầu xã Thăng An (sáp nhập xã Bình Minh, Bình Dương, Bình Đào, Bình Triều, Bình Giang); xã Thăng Điền (sáp nhập xã Bình An, Bình Tú, Bình Trung); xã Thăng Phú (sáp nhập xã Bình Phú và Bình Quế)...

[VIDEO] - Chia sẻ của ông Trình Xuân A, thôn Phước Cẩm, xã Thăng Điền

Theo phương án sắp xếp, huyện Thăng Bình cũ được tổ chức lại thành 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú và Đồng Dương. Công tác bố trí nhân sự, cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, bảo đảm các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả từ ngày 1/7. (MỸ LINH - THÚY HIỀN)

* Sáng nay 30/6, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã Thu Bồn, Duy Xuyên, Nam Phước, Duy Nghĩa tập trung tại hội trường cơ quan để tham dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân xã Duy Xuyên thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Ngay từ sáng sớm, trên khắp nẻo đường, khu dân cư tại các xã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Nhân dân đang hướng về sự kiện chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tất cả niềm tin và kỳ vọng.

Trên các tuyến đường, giăng nhiều băng rôn tuyên truyền với nội dung như “Xây dựng chính quyền 2 cấp: Gần dân - Hiệu quả - Kiến tạo - Phát triển”, “Phát triển thành phố Đà Nẵng mới – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chính quyền 2 cấp: Rõ chức năng - Tinh bộ máy - Phục vụ chuyên nghiệp”, “Sự kiện thành lập thành phố Đà Nẵng - Dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới”… Ông Trần Viết Bông - Bí thư Chi bộ thôn Đông Yên (xã Duy Xuyên) chia sẻ, nhân dân trong thôn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm vui lớn lao chào mừng Lễ công bố thành lập xã Duy Xuyên với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như treo cờ Tổ quốc, ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trang hoàng khánh tiết tạo không khí tưng bừng, rực rỡ.

Xã Duy Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

“Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị – hành chính quan trọng mà còn là dịp để nhân dân thôn Đông Yên cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Đồng thời, thể hiện quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” – ông Bông nói.

Đúng 8 giờ sáng, buổi lễ chính thức diễn ra. Đông đảo cán bộ, đảng viên chăm chú theo dõi qua màn hình trực tuyến. Không khí buổi lễ diễn ra một cách trang nghiêm, đúng quy trình; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ý kiến ông Đoàn Sáu (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên mới):

Theo ông Đặng Hữu Phúc – Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, đây là sự kiện chính trị - hành chính đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo tinh thần nghị quyết của Trung ương với quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng tới xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bước đột phá lớn trong cải cách hành chính, gần dân, sát dân hơn cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ nhân dân - hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH)

* Tại phường Điện Bàn Bắc, từ 7 giờ sáng nay 30/6, đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã tập trung về trụ sở UBND phường hân hoan chờ đón Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Ông Trần Muộn - Trưởng khối phố Bồ Mưng 1 (phường Điện Bàn Bắc) bày tỏ niềm kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi lễ tại phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: VĨNH LỘC

"Tôi hy vọng quê hương sẽ đổi thay, phát triển, đặc biệt đời sống người dân tiếp tục nâng cao; hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu tư hoàn thiện. Tôi mong muốn đội ngũ cán bộ phường sâu sát với nhân dân hơn để bà con thấy việc sáp nhập, thành lập phường mới là chủ trương đúng đắn” - ông Trần Muộn gửi gắm.

[VIDEO] - Chia sẻ của ông Lê Văn Năm - Bí thư Chi bộ khối phố Đông Hồ, phường Điện Bàn Bắc:

Hầu hết cán bộ, nhân dân phường tham dự buổi lễ đều bày tỏ sự kỳ vọng về những đột phá trong chặng đường sắp tới. Ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Chi bộ khối phố Quan Phường (phường Điện Bàn Bắc) mong ước thời gian tới, TP.Đà Nẵng và phường Điện Bàn Bắc tăng cường đầu tư nguồn lực để kết nối hạ tầng giao thông liên xã (cũ), đặc biệt nhanh chóng bắt tay vào giải quyết các hồ sơ, thủ tục tồn đọng, nhất là thủ tục về đất đai… (VĨNH LỘC)

* Tại điểm cầu xã Quế Sơn Trung (huyện Quế Sơn cũ), 260 đại biểu đã đến dự trực tuyến lễ công bố sáp nhập và thành lập các xã, phường, đặc khu của TP.Đà Nẵng mới. Quế Sơn Trung là xã mới trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Thuận và Quế Châu.

Đại biểu hưu trí dự tại điểm cầu xã Quế Sơn Trung xem sơ đồ dự lễ. Ảnh: CÔNG TÚ

Đến dự buổi lễ, ông Thái Như Long đang sinh sống tại thôn Trung Hạ (xã Quế Hiệp cũ) chia sẻ, việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng, thể hiện quyết tâm cao và hành động quyết liệt của Đảng. Bản thân ông và bà con trong thôn rất đồng tình, hưởng ứng chủ trương này vì bộ máy cán bộ, công chức lâu nay đã quá cồng kềnh.

Điểm cầu xã Quế Sơn Trung có 260 đại biểu tham dự. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Ông Long cho rằng, việc ổn định để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cần có thời gian, nhưng về lâu dài sẽ mang lại thành quả to lớn, trước hết là làm lợi cho ngân sách nhà nước. Ngân sách được tiết kiệm sẽ rất có lợi cho nhân dân, vì đó là nguồn lực để nhà nước tăng chi cho công tác an sinh xã hội và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc phát sinh... (CÔNG TÚ)

* Tại điểm cầu xã Xuân Phú (xã mới hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An của huyện Quế Sơn cũ), số lượng đại biểu tham dự lễ sáng nay khoảng 200 người. Còn tại xã Nông Sơn (xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trung Phước và xã Quế Lộc), ông Đỗ Đức Huynh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, đại biểu dự tại điểm cầu này gồm 230 người. Các đại biểu dự hội nghị với tinh thần phấn khởi, bày tỏ tin tưởng quê hương có sự phát triển mới trong thời gian đến.

Cũng trong sáng nay, các xã mới còn lại của huyện Quế Sơn (cũ) là xã Quế Sơn và xã Quế Phước tổ chức điểm cầu dự trực tuyến lễ công bố sáp nhập và thành lập các xã, phường, đặc khu tại TP.Đà Nẵng mới một cách trang nghiêm. Các tuyến đường trên địa bàn được trang trí trực quan, thể hiện đây là sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. (KHẢI KHIÊM)

* Tại xã Đông Giang mới (gồm các xã Zà Hung, Arooi, Tà Lu và thị trấn Prao cũ), người dân xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống thổ cẩm Cơ Tu, áo dài háo hức đi dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trụ sở tại xã Đông Giang được trang trí băng rôn với dòng chữ “Xã Đông Giang - Đoàn kết, đổi mới, phát triển”. Dọc những tuyến đường chính của các xã cũ, rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay.

Cán bộ, người dân xã Đông Giang tập trung về trụ sở xã Đông Giang mới dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: NGỌC VY

Ông Hồ Xuân Nhuận - một người dân Cơ Tu xã Đông Giang bày tỏ: “Tôi mong xã mới, thành phố mới phối hợp tốt giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn. Người dân cũng dễ tiếp cận hơn với chính quyền địa phương để phản ánh ý kiến, đề xuất nguyện vọng. Tôi cũng mong các cấp chính quyền cần rõ ràng về trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc đùn đẩy khi xử lý hồ sơ hay giải quyết các vấn đề thực tế”. (NGỌC VY)

* Xã Tam Mỹ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông. Xã có diện tích 173,14km2, dân số là 17.905 người.

Quang cảnh lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tại điểm cầu xã Tam Mỹ. Ảnh: ĐỨC THẮM

Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Nguyễn Quang Thạnh nói, việc sáp nhập 3 xã miền núi hình thành 1 đơn vị hành chính cấp xã mới để đồng bộ công tác quản lý. Đồng thời để địa phương được hưởng các chính sách của khu vực miền núi, kế thừa lịch sử hình thành của các địa phương và thuận lợi hơn về giao thông, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân các xã miền núi (HOÀNG ĐẠO)

* Tại xã đảo Tam Hải, cán bộ và nhân dân tề tựu về hội trường UBND xã khá sớm với tinh thần phấn khởi. Tất cả đều tin tưởng rằng chính quyền 2 cấp khi đi vào vận hành sẽ tạo nên luồng gió mới để phát huy hết tiềm lực của địa phương, góp phần phát triển xã đảo trở thành “hòn ngọc” ở phía nam TP.Đà Nẵng. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hải Bùi Như Diệu, những ngày qua, địa phương đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng, tổ chức sắp xếp cán bộ, phòng làm việc… Đồng thời, Tam Hải đã tổ chức treo pano, tuyên tuyền lưu động đến tất cả thôn, khu dân cư để người dân nắm bắt thông tin các thông tin quan trọng.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Bí thư chi bộ thôn Thuận An (xã Tam Hải) kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới:

“Sáng nay, 51 cán bộ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đến sớm hơn thường lệ để gặp gỡ nhau, bàn bạc các công việc bên lề tạo sự đoàn kết, đồng lòng để vận hành trơn tru hệ thống chính trị địa phương” - ông Bùi Như Diệu nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Bí thư Chi bộ thôn Thuận An mong muốn, khi sáp nhập trở thành TP.Đà Nẵng, Nhà nước sẽ có sự đầu tư nhiều hơn cho xã đảo, nhất là về hạ tầng giao thông để phát triển mạnh du lịch, nâng cao đời sống nhân dân.

* Hôm nay, trục đường chính dẫn vào xã An toàn khu Trà Tân rực rỡ cờ hoa. Từ sáng sớm, cán bộ và người dân địa phương trong trang phục chỉnh tề có mặt tại hội trường Trung tâm Văn hóa xã để chờ đón thời khắc Quảng Nam - Đà Nẵng chính thức về chung một nhà.

Lãnh đạo xã Trà Tân mới dự lễ công bố. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Lê Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, những ngày qua, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ công bố đơn vị hành chính cấp tỉnh mới tại điểm cầu cấp xã, địa phương đã gấp rút dọn dẹp vệ sinh, trang trí hội trường, đảm bảo đường truyền kết nối và tiến hành vận hành thử nghiệm. Xã tuyên truyền người dân treo cờ Tổ quốc, lắp đặt biển tên đơn vị hành chính mới tại trụ sở làm việc cấp xã... Qua đó, lan tỏa niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khi điểm cầu xã Trà Tân kết nối với điểm cầu trung tâm tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng) - nơi diễn ra lễ công bố đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, cán bộ và người dân không rời mắt khỏi màn hình ti vi. Bao xúc cảm ùa về khi ca khúc về Quảng Nam, Đà Nẵng vang lên… Ông Nguyễn Văn Ngưỡng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Trà Tân xúc động chia sẻ: “Chứng kiến thời khắc lịch sử này, trong lòng vừa phấn khởi, vừa nghẹn ngào. Dù danh xưng Quảng Nam không còn, nhưng chiều sâu văn hóa, tính cách “người Quảng” vẫn vẹn nguyên, tiếp tục được phát huy trong hành trình mới”.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Ngưỡng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Trà Tân, TP.Đà Nẵng kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương:

Theo ông Ngưỡng, chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là phù hợp. Trong đó, việc sáp nhập Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, lấy tên TP.Đà Nẵng - một thành phố trực thuộc Trung ương, sẽ tạo tiền đề để địa phương bứt phá phát triển. Ông kỳ vọng sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ ở vị trí mới sẽ phát huy năng lực, luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để ban hành các chủ trương sát đúng, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Với người dân Trà Tân, địa giới hành chính hôm nay cũng chính thức mở rộng khi hai xã An toàn khu Trà Tân và Trà Giác sáp nhập. Tên xã sau sáp nhập là Trà Tân - địa danh gắn với Khu di tích Nước Oa, được đông đảo người dân đồng thuận, ủng hộ. Xã Trà Tân mới có diện tích 183,08km², quy mô dân số gần 6.300 người.

Cán bộ, người dân theo dõi lễ công bố tại điểm cầu xã Trà Tân mới. Ảnh: HỒ QUÂN

Cũng trong sáng nay 30/6, Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức công bố các nghị quyết về thành lập Đảng bộ, HĐND, UBND xã và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân.

Ông Lê Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tân chia sẻ thêm, lợi thế của xã là sở hữu nhiều di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng vùng đất “Cao sơn ngọc quế”. Định hướng sắp tới là tập trung phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch, dịch vụ nhằm tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

[VIDEO] - Chia sẻ của ông Lê Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tân, TP.Đà Nẵng:

Từ ngày 1/7, huyện Bắc Trà My chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử, bước vào giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Huyện Bắc Trà My cũ được chia thành 5 xã: Trà Tân, Trà Giáp, Trà Liên, Trà Đốc và Trà My. Sáng nay, đồng loạt tại 5 điểm cầu đều tổ chức hội nghị trực tuyến và công bố các nghị quyết, quyết định liên quan. (HỒ QUÂN)

* Tại xã Chiên Đàn, từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, nhân dân đã tập trung đến hội trường UBND huyện Phú Ninh (cũ) để dự buổi công bố thành lập chính quyền hai cấp.

Nhiều người dân tỏ ra rất hồ hởi trước thông tin về xã mới Chiên Đàn.

Ông Dương Nghị (69 tuổi) - Trưởng thôn Phú Yên cho biết, xã mới Chiên Đàn lấy tên ngôi làng cổ nhất vùng, là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Đông đảo cán bộ, nhân dân dự lễ công bố tại xã Chiên Đàn. Ảnh: TRƯƠNG ĐỨC TỚI

“Chúng tôi rất phấn khởi với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thành lập chính quyền địa phương hai cấp. Người dân kỳ vọng sau khi thành lập, chính quyền các cấp sẽ quan tâm nhiều hơn đến vùng sâu vùng xa về giao thông và điện. Đồng thời đẩy mạnh chính sách việc làm, đào tạo nghề nông thôn”.

Còn ông Nguyễn Văn Dung - Trưởng ban Mặt trận thôn Tân Quý cho rằng, việc thành lập xã mới Chiên Đàn sẽ đưa chính quyền đến gần dân hơn. “Người dân rất hy vọng chính quyền xã mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết các thủ tục về đất đai, kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội…”.

* TP.Hội An (cũ) được chia thành 3 phường gồm: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và giữ nguyên xã đảo Tân Hiệp. Tại lễ công bố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Hội An, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường có 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 11 đồng chí. Trong đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Bình - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Hội An Đông, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường có 23 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 10 đồng chí. Trong đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An Đông.

Phường Hội An được thành lập trên nền tảng là vùng lõi của Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An (gồm các xã, phường cũ: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Kim).

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Hội An Tây, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường có 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 11 đồng chí. Trong đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An Đông.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Tân Hiệp, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường có 11 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 7 đồng chí. Trong đó, chỉ định đồng chí Lê Mới - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp.

Thành lập trên nền tảng là vùng lõi của Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An (gồm các xã, phường cũ: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Kim), phường Hội An nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng từ công chúng. Bà Trần Thị Cẩm Nhung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hội An cho biết, toàn thể Đảng bộ phường Hội An quyết tâm đoàn kết, chung sức đồng lòng giữ gìn, kiến tạo để tiếp tục bảo tồn và phát triển di sản văn hóa thế giới cũng như giữ được vẻ đẹp không trùng lắp của di sản này trường tồn theo năm tháng. (QUỐC TUẤN)

* Tại trụ sở HĐND, UBND xã Hiệp Đức, tất cả cán bộ, chiến sĩ xã Hiệp Đức đã nghiêm trang làm lễ chào cờ; nghiêm túc nghe công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Bà Trần Thị Thu Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Đức cho biết, xã Hiệp Đức mới được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quế Tân, thị trấn Tân Bình và xã Quế Lưu. Xã Hiệp Đức sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 150,47km2, quy mô dân số 14.931 người. Đảng bộ xã Hiệp Đức gồm 30 tổ chức đảng trực thuộc với 704 đảng viên.

[VIDEO] - Bà Trần Thị Thanh Hải - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức chia sẻ:

Việc sắp xếp, tổ chức lại xã Hiệp Đức là một chủ trương chiến lược, mở ra một bước ngoặt lớn cho phát triển của địa phương theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời tạo sức sáng tạo, năng động mới trong chặng đường phát triển kinh tế - xã hội theo tầm nhìn lâu dài, bền vững.

* Tại xã A Vương, không khí lễ công bố sáp nhập diễn ra trong tiết trời rất đẹp. Các già làng và người dân đến địa điểm tổ chức từ rất sớm, trên gương mặt hiện rõ niềm hân hoan.

Các già làng Cơ Tu xếp hàng, đến điểm cầu công bố sáp nhập xã A Vương. Ảnh: HIỀN THÚY

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay, xã A Vương đã thay đổi bảng hiệu và hoàn thành các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Ban chấp hành lần thứ I, Kỳ họp HĐND xã lần thứ I. Dọc các tuyến đường, rực rỡ cờ hoa, và các bảng hiệu tuyên truyền đầy màu sắc. Tại các khu dân cư cộng đồng, người dân hưởng ứng treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, trang trí gươl và cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử quan trọng của quê hương, đất nước.

Già làng Alăng Chrốh (thôn Aréc, xã A Vương) nói, người dân ai cũng chờ đợi đến ngày được công bố quyết định thành lập xã mới. Đây vừa là niềm vui, vừa là cơ hội để địa phương phát triển. Ông cũng mong ước các chính sách giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống, giáo dục sẽ triển khai có hiệu quả tại địa phương.

Cũng trong sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng công bố thành lập Đảng bộ xã A Vương và chỉ định Ban chấp hành gồm 24 đồng chí, Ban thường vụ 9 đồng chí; ông Mạc Như Phương giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã. (ALĂNG NGƯỚC - HIỀN THÚY)

* Các tuyến đường chính của xã Khâm Đức trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, những tấm pa nô, áp phích với câu khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới và phát triển”.

Điểm cầu xã Khâm Đức. Ảnh: TRỌNG Ý

Ông A Thể - Trưởng thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) cho biết: “Bà con nhân dân thôn Lao Đu luôn tuân thủ và tin tưởng những chính sách mới của Đảng và nhà nước, đặc biệt là việc sáp nhập TP.Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam; vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Tôi cũng như bà con rất trông chờ sự đổi mới này sẽ đem đến cho vùng cao nhiều cơ hội và lợi ích trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như việc gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa của bà con dân tộc miền núi, trong đó có người Bhnong chúng tôi’’. (PHAN VINH)

* Tại xã Sông Kôn, người dân và chính quyền địa phương mặc sắc phục truyền thống Cơ Tu, có mặt từ sáng sớm tại UBND xã để tham gia dự lễ. Ai cũng náo nức, xem đây là ngày hội đặc biệt của cộng đồng địa phương.

Người dân Cơ Tu, xã Sông Kôn hào hứng chờ đợi lễ công bố, xem đây là ngày hội chung của cộng đồng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Già làng Pơloong Bhí (thôn Chi Nêết, xã A Ting cũ - nay là xã Sông Kôn) cho biết, từ nhiều ngày qua, ông cùng các già làng người Cơ Tu chờ đợi đến ngày tổ chức lễ công bố sáp nhập. “Người dân rất đồng tình và hưởng ứng chủ trương sáp nhập. Hy vọng sau khi vận hành xã mới, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp dân cư, ổn định đời sống và các mô hình kinh tế, giúp đời sống người dân ngày càng được nâng cao hơn” - già Pơloong Bhí chia sẻ.

[VIDEO] - Ông Gari Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực xã Sông Kôn chia sẻ:

Ông Đỗ Hữu Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, nhiều ngày qua, bên cạnh triển khai công tác tổ chức sắp xếp bộ máy chính quyền xã mới, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong việc vận hành thử nghiệm chính quyền xã. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan đến tất cả khu dân cư trên địa bàn để người dân nắm bắt chủ trương quan trọng về công tác sáp nhập.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, xã Sông Kôn tiếp tục cơ cấu lại các mô hình kinh tế theo hướng nông, lâm nghiệp - thương mại dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng và các làng nghề truyền thống. (ALĂNG NGƯỚC).

* Xã Bến Giằng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cà Dy, Tà Bhing và Tà Pơơ, thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Diện tích của xã mới là 535,96km2 với quy mô dân số 8.277 người. Trụ sở xã được đặt tại xã Tà Bhing hiện nay.

Tại điểm cầu xã Bến Giằng. Ảnh: VĂN KHANH

* Tại hội trường Đảng ủy xã Tiên Phước, hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức xã, bí thư, trưởng thôn, lãnh đạo các trường học, đại diện nhân dân, một số doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo đóng trên địa bàn xã tham dự lễ công bố.

Quang cảnh lễ công bố tại điểm cầu xã Tiên Phước. Ảnh: DIỄM LỆ

Xã Tiên Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tiên Kỳ và các xã Tiên Phong, Tiên Mỹ, Tiên Thọ của huyện Tiên Phước. Đến dự sự kiện lịch sử trọng đại này từ rất sớm, ông Dương Văn Xuân - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước gửi gắm niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của Tiên Phước nói riêng, Quảng Nam và Đà Nẵng nói chung khi về lại một nhà.

“Chúng tôi tin tưởng rằng đây là một bước đi đúng đắn, cần thiết để tạo sự phát triển. Tôi cũng tin rằng đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, trên cương vị mới, vị thế mới sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ phụng sự nhân dân, đưa quê hương phát triển trên hành trình mới” - ông Xuân kỳ vọng.

Đại biểu dự lễ công bố tại điểm cầu xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: DIỄM LỆ

Trong khi đó, tại các điểm cầu xã Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, đông đảo cán bộ và nhân dân cũng đến hội trường chính của xã để dự và theo dõi trực tuyến lễ công bố. Dọc các tuyến đường chính dẫn đến trung tâm các xã đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Một không khí mới, khí thế mới lan tỏa khắp các vùng quê xứ Tiên.

[VIDEO] - Ông Dương Văn Xuân - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước gửi gắm kỳ vọng vào giai đoạn mới

Ông Nguyễn Lương Xu - cán bộ lão thành cách mạng xã Sơn Cẩm Hà nói: “Mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng đã trải qua nhiều cuộc cách mạng, đoàn kết cùng nhau trong mọi cuộc chiến để có được hòa bình, phát triển như hôm nay. Do yêu cầu lịch sử, việc nhập hai địa phương thành một thành phố mới được nhân dân đặt kỳ vọng rất cao. Tôi mong tình đoàn kết anh em nay về lại một nhà sẽ tiếp tục được phát huy, đời sống người dân ở mọi vùng, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn của thành phố sẽ được quan tâm tốt hơn nữa”. (DIỄM LỆ)

* Tại điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ (phường Tam Kỳ sau khi sáp nhập) không khí trang nghiêm và phấn khởi bao trùm lễ Công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

Phường Tam Kỳ được thành lập từ việc sáp nhập 3 phường cũ An Xuân, An Mỹ và Trường Xuân, là trung tâm lịch sử của vùng đất Hà Đông xưa. Không khí tại điểm cầu phường Tam Kỳ tràn đầy cảm xúc, tự hào, kỳ vọng về một tương lai phát triển. Các đảng viên lão thành và đông đảo đại biểu chia sẻ niềm tin vào sự đúng đắn của chủ trương sáp nhập, xem đây là cơ hội để địa phương vươn lên mạnh mẽ.

Đông đảo đại biểu dự buổi công bố tại điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ (phường Tam Kỳ sau khi sáp nhập). Ảnh: THÀNH CÔNG

Các đại biểu chăm chú theo dõi từng nội dung công bố, bày tỏ sự phấn khởi khi phường mới được thành lập, hứa hẹn mang lại sự gần gũi, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính phục vụ nhân dân. Cán bộ, nhân dân phường Tam Kỳ bày tỏ mong muốn chính quyền mới sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ, có những quyết sách mạnh mẽ hơn để đời sống ngày càng cải thiện, góp phần xây dựng Đà Nẵng hiện đại, đáng sống.

[VIDEO] – Ông Lê Huy Tứ - Bí thư Chi bộ Khối phố 7 chia sẻ suy nghĩ, kỳ vọng khi dự sự kiện công bố tại điểm cầu phường Tam Kỳ:

Ông Lê Huy Tứ - Bí thư Chi bộ Khối phố 7 (phường An Xuân hiện tại) chia sẻ, sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình hết sức cần thiết để tạo ra không gian phát triển mới rộng lớn hơn, tiềm năng cơ hội nhiều hơn, hiệu quả phát triển sau này sẽ tốt hơn. Ông Tứ khẳng định, cán bộ đảng viên, nhân dân và bản thân ông mong muốn Quảng Nam sau khi sáp nhập sẽ được cân bằng định hướng, nguồn lực đầu tư để có điều kiện phát triển, duy trì và kế thừa, phát triển những định hướng, chiến lược, các dự án trọng điểm trong thời gian tới.

* Tại điểm cầu xã Phước Hiệp, Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của gần 100 lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân xã Phước Hiệp.

[VIDEO] - Bà Hồ Thị Hồng Hảo - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hiệp chia sẻ về những định hướng của địa phương sau khi sáp nhập:

Thành lập xã Phước Hiệp (mới) trên cơ sở sáp nhập xã Phước Hiệp với xã Phước Hòa. Xã Phước Hiệp sau khi thành lập có diện tích tự nhiên là 340,05km2 và quy mô dân số 4.529 người. Nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính tại xã Phước Hiệp hiện nay. (PHƯỚC VINH)

Tại điểm cầu xã Phước Hiệp. Ảnh: PHAN VINH

* Tại xã Tiên Phước, từ 6 giờ sáng, phóng viên ghi nhận không khí rộn ràng, nhiều địa điểm được trang trí băng rôn với dòng chữ “Xã Tiên Phước - Đoàn kết, đổi mới, phát triển”. Suốt dọc tuyến quốc lộ 40B dẫn vào trung tâm xã Tiên Phước, những băng rôn, biểu ngữ rực rỡ cùng cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trong nắng sớm tạo nên một khí thế mới trên hành trình mới cùng chung tay xây dựng quê hương.

Trụ sở UBND huyện Tiên Phước cũ là nơi làm việc của HĐND - UBND xã Tiên Phước mới. Ảnh: DIỄM LỆ

Trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Tiên Phước đã đổi bảng hiệu sang trụ sở Đảng ủy xã Tiên Phước, HĐND - UBND xã Tiên Phước, TP.Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Lan - một người dân xã Tiên Phước bày tỏ: “Từ hôm qua (29/6), bảng hiệu làm việc một số trụ sở huyện Tiên Phước đã đổi tên thành xã Tiên Phước. Tôi mong xã mới, thành phố mới phải thực sự sát dân, gần dân, lắng nghe dân. Xã mới rộng thì hiển nhiên sẽ cách xa người dân hơn xã cũ, nhưng cách làm việc thế nào, bám sát dân để hiểu được dân cần gì, tương lai phát triển ra sao mới là điều quan trọng hơn hết”. (DIỄM LỆ)