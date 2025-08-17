Đời sống Phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Phê duyệt kịch bản kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động: Rước đuốc, chào cờ, diễu binh, diễu hành hoành tráng cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Theo nội dung Quyết định số 2977/QĐ - BVHTTDL, Chương trình lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025 sẽ diễn ra các hoạt động như:

- Lễ "Rước đuốc truyền thống";

- Lễ Chào cờ;

- Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội Nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối Công an.

- Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe. pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Ngày 13/8, website chính thức của chuỗi sự kiện A80 của TP Hà Nội đã đăng tải lộ trình các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Cụ thể như sau:

Đường tập kết vào:

Quân đội: đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng Nhân dân: Đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an:

Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Các mốc thời gian quan trọng cần nắm rõ

Để chuẩn bị cho sự kiện, các buổi hợp luyện đã diễn ra từ tháng 5/2025 và chất lượng đều đạt tốt. Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng:

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang: 20h các ngày 21 và 24/8/2025.

Sơ duyệt cấp nhà nước: 20h ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt cấp nhà nước: 6h30 ngày 30/8/2025.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Sự kiện này không chỉ là dịp để toàn dân nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, mà còn là lời khẳng định về ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới.