Thứ Hai, 18/8/2025
Xã Phú Ninh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

HOÀNG ĐẠO - QUỐC VƯƠNG 18/08/2025 18:43

ĐNO - Ngày 18/8, xã Phú Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xã Phú Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: ĐẠO VƯƠNG

Ông Đặng Văn Đào, Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh cho biết, đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Từ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phú Ninh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao trách nhiệm công dân, chung sức xây dựng và bảo vệ quê hương.

Phú Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới sau hơn một tháng thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Ninh quyết tâm phát triển kinh tế một cách toàn diện, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương hiện đại.

Địa phương đặt mục tiêu tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 11% trở lên; tổng thu ngân sách hằng năm trên 7%. Ngoài ra, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2030 còn dưới 0,5% và không còn hộ nghèo.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Ninh phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Địa phương đã tiếp nhận hơn 21 triệu đồng ủng hộ từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Ninh phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Ảnh: ĐẠO VƯƠNG
      Xã Phú Ninh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

