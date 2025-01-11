Thanh thiếu niên Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đà Nẵng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ Ngày 31/10, Thành Đoàn Đà Nẵng huy động hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề những ngày qua.

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: N.Q

Các đội hình tình nguyện triển khai nhiều phần việc như: tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ khó khăn ở khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Song song đó, Thành Đoàn phối hợp Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nhân trẻ, các cơ sở Đoàn và doanh nghiệp, mạnh thường quân trao hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và kinh phí hỗ trợ người dân tại các địa phương như Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến... Lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển và trao quà kịp thời, đúng đối tượng.

Hoạt động ra quân thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, nghĩa tình “lá lành đùm lá rách” của tuổi trẻ Đà Nẵng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.