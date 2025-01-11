Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thanh thiếu niên

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đà Nẵng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

NGỌC QUỐC 01/11/2025 07:20

Ngày 31/10, Thành Đoàn Đà Nẵng huy động hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề những ngày qua.

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: N.Q

Các đội hình tình nguyện triển khai nhiều phần việc như: tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ khó khăn ở khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Song song đó, Thành Đoàn phối hợp Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nhân trẻ, các cơ sở Đoàn và doanh nghiệp, mạnh thường quân trao hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và kinh phí hỗ trợ người dân tại các địa phương như Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến... Lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển và trao quà kịp thời, đúng đối tượng.

Hoạt động ra quân thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, nghĩa tình “lá lành đùm lá rách” của tuổi trẻ Đà Nẵng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đà Nẵng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân

Đà Nẵng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân

Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đà Nẵng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân

Đà Nẵng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân

Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngành y tế Đà Nẵng tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống

Xem thêm Thanh thiếu niên
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thanh thiếu niên
      Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đà Nẵng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO