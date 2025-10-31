Xã hội Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng đã kịp thời có mặt tại các vùng sạt lở, ngập lụt để hỗ trợ cứu hộ, di dời người dân, mang nhu yếu phẩm đến từng hộ khó khăn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm tuổi trẻ vì cộng đồng.

Thanh niên xung kích xã Xuân Phú dùng xuồng di dời người già, trẻ em khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: XUÂN LỘC



“Đâu cần, thanh niên có”

Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Hùng Sơn có mặt tại các khu vực sạt lở để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Tại các thôn Glao, Cha’noc và Phứt, Đoàn xã huy động hàng chục đoàn viên giúp di dời 14 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Riêng thôn Aring bị cô lập, Chi đoàn thôn phối hợp cùng lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp 8 hộ dân có nguy cơ sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến 2/3 diện tích xã Xuân Phú bị ngập sâu, nhiều thôn như Phú Vĩnh, Phú Nguyên, Trà Đình 1, Trà Đình 2, Phù Sa, Thạnh Hòa… bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình đó, Đoàn xã Xuân Phú đã huy động lực lượng thanh niên xung kích chia làm hai nhóm. Một nhóm phụ trách vận động nhu yếu phẩm, thuốc men, đèn pin; nhóm còn lại dùng ghe di chuyển vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế lương thực cho người dân. Chi đoàn Quân sự xã cũng trực tiếp hỗ trợ kê cao đồ đạc, giúp người già, trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn.

Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Phú Đoàn Xuân Lộc cho biết, trưa 29/10, lực lượng thanh niên đã kịp thời đưa một sản phụ từ vùng ngập sâu đến Bệnh viện Thăng Hoa an toàn. Hiện đoàn viên, thanh niên vẫn túc trực tại các điểm ngập nặng, thường xuyên theo dõi điện thoại và mạng xã hội để kịp thời ứng cứu. Đến nay, Đoàn xã đã hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân, vận động hơn 1.000 lốc nước cùng hàng trăm phần nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng bị cô lập.

Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị chia cắt, hệ thống điện, nước sinh hoạt hư hỏng, người dân phải dùng tạm nước mưa. Đoàn xã Hùng Sơn đã khuyến cáo người dân sử dụng nước đun sôi để bảo đảm sức khỏe, đồng thời tổ chức lực lượng thanh niên khơi thông đường, dọn cây đổ để mở lối vào các thôn. Phó Bí thư Đoàn xã Hốih Anh cho biết, trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ người già, trẻ em, người bệnh. Đồng thời mong muốn được tiếp thêm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men để kịp thời giúp bà con ổn định cuộc sống.

Không quản khó khăn

Trong khi đó, Đoàn Trường Đại học Đông Á tổ chức nấu 600 suất ăn miễn phí gửi tặng người dân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, nơi nhiều người bị kẹt lại do mưa lũ. Các suất ăn gồm 300 phần cháo, 300 phần bánh mì trứng và 300 bịch sữa, được sinh viên tự tay thực hiện tại khu bếp thực hành của trường. Anh Lê Đình Lượng, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết, bên cạnh 600 suất ăn, Đội SOS Đại học Đông Á cũng được kích hoạt để hỗ trợ sinh viên và bà con tại các khu vực ngập sâu. Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ Đông Á, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong những ngày mưa lũ.

Đêm 28, rạng sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn của xã Hòa Tiến ngập sâu, đặc biệt các khu vực Lệ Sơn 2, Cẩm Nê, An Trạch bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình huống khẩn cấp, tuổi trẻ Công an xã Hòa Tiến phối hợp các lực lượng dùng xuồng, dây thừng, đèn pin vượt lũ trong đêm để tiếp cận, di dời người dân. Đến sáng 29/10, lực lượng đã di dời hơn 90 hộ với trên 350 nhân khẩu, đồng thời cắm biển cảnh báo, giăng dây tại các điểm ngập sâu, hướng dẫn người dân không qua vùng nguy hiểm. Công an xã bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng phương án cứu hộ, giúp người dân di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong mưa lũ.

Theo Trung tá Hồ Đình Trí, Phó Ban Thanh niên Công an thành phố, từ ngày 28/10, đơn vị thành lập Đội Thanh niên xung kích, huy động đoàn viên, chiến sĩ hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Hơn 1.000 suất quà gồm mì tôm, bánh, sữa và nước uống được gửi đến bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và người dân vùng bị cô lập. Hiện nay, đơn vị tiếp tục huy động thêm nguồn lực, chung tay cùng cộng đồng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.