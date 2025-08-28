Thứ Năm, 28/8/2025
Thể thao

U17 SHB Đà Nẵng chạm trán U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai

PHI NÔNG 28/08/2025 07:28

Vào lúc 15 giờ hôm nay 28/8, tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), U17 SHB Đà Nẵng chạm trán U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai tại trận đầu tiên lượt về vòng loại Giải vô địch U17 quốc gia 2025.

Đây là cơ hội để U17 SHB Đà Nẵng soán ngôi đầu bảng C của U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Sau lượt đi, U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu với 8 điểm; U17 SHB Đà Nẵng xếp sau với 1 điểm ít hơn. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về U17 Thành phố Hồ Chí Minh (6 điểm), U17 Gia Lai (3 điểm), U17 Quảng Ngãi (2 điểm).

Sau trận thua 0-1 trong màn chào sân trước U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U17 SHB Đà Nẵng lấy lại phong độ, lần lượt giành các kết quả hòa 1-1 U17 Gia Lai, thắng 6-0 U17 Quảng Ngãi, thắng 1-0 U17 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu duy trì phong độ cao trong màn tái đấu chiều nay, U17 SHB Đà Nẵng có thể đánh bại U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, tạo ưu thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.

Vòng loại Giải vô địch U17 quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 15/8 đến 7/9 với sự tham dự của 22 đội bóng trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 4 đội đứng đầu mỗi bảng, 4 đội nhì bảng và 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết.

      Thể thao
