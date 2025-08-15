Thứ Sáu, 15/8/2025
[VIDEO] - Khám phá Địa đạo Kỳ Anh

HỒ QUÂN - MỸ LINH - 15/08/2025 08:54
ĐNO - Trải dài 32km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (thuộc khối phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) từ lâu nay đã trở thành địa chỉ đỏ thu hút đông đảo du khách, nhất là thế hệ trẻ. Di tích lịch sử cấp quốc gia này được dân làng Thạch Tân anh hùng đào trong những năm từ 1965 - 1967 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Địa đạo Kỳ Anh là một chứng nhân lịch sử đáng tự hào, là cầu nối quan trọng giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
