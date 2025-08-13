Đời sống Việc tử tế ở bản làng “Nghĩa đồng bào” một lần nữa được truyền đi từ cộng đồng miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng bằng hành động đẹp với những việc làm tử tế lan tỏa, thông qua hành trình giúp dân, hướng về người khó khăn vùng thiên tai, bão lũ.

Dù tay trái đang bó bột nhưng già Hồ Văn Đề vẫn tích cực làm gương quyên góp, ủng hộ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chuyện ở trà leng

Những người có mặt tại hội trường UBND xã Trà Leng ngày hôm ấy đều không giấu được cảm xúc khi chứng kiến già Hồ Văn Đề (dân tộc M’Nông, ở thôn 5, xã Trà Leng), một tay băng bó bột do gãy xương sau lần tai nạn tuần trước, dẫn đầu người làng đến tham gia chương trình phát động ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Già Đề không còn xa lạ với nhiều người. Sự cố lở đất kèm lũ quét vào cuối năm 2020 tại Trà Leng đã cướp đi sinh mạng của 8 người thân gồm cháu, con, dâu, rể, để lại đau thương đến tận bây giờ chưa thể nguôi ngoai.

Gần 5 năm sau vụ lở đất, ngôi làng của đồng bào M’Nông, Ca Dong nay đã có nhiều đổi khác. Khu tái định cư Bằng La (thôn 5) như một minh chứng cho hành trình vực dậy vùng đất thiên tai, với sự giúp sức mạnh mẽ của chính quyền và cộng đồng, người dân cả nước...

Già Hồ Văn Đề nói, người làng không bao giờ quên tình nghĩa ngày trước. Khi địa phương chìm trong đau thương, người dân cả nước đã dang rộng vòng tay giúp hỗ trợ tinh thần, vật chất để người làng vượt qua nỗi buồn. “Hôm nay, là lúc người Trà Leng thể hiện tinh thần đoàn kết nhằm chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào vùng thiên tai khác”, già Đề bộc bạch.

Người dân xã Trà Leng tìm đến địa điểm phát động chương trình để ủng hộ người dân vùng thiên tai tỉnh Nghệ An. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Để có kinh phí ủng hộ chương trình, nhiều ngày trước, già Đề cùng hàng chục hộ đồng bào M’Nông, Ca Dong trích góp khoản tiết kiệm, rồi bán thêm vài buồng chuối, nông sản trên rẫy… cùng mang đi quyên góp, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, hưởng ứng việc làm ý nghĩa của cộng đồng. Đó cũng là cách mà người Trà Leng muốn “trả nợ ân tình” ngày cũ.

Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho hay, những đóng góp của chính quyền và người dân địa phương sẽ “không là gì” so với thiệt hại mà đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc gánh chịu những ngày qua. Đặc biệt, ở xã Nhôn Mai của tỉnh Nghệ An, một địa phương miền núi bị ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân mất nhà cửa, rơi vào cảnh khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Theo ông Nghĩa, Trà Leng từng trải qua thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng vào năm 2020 nên thấu hiểu sâu sắc những mất mát, đau thương của người dân vùng thiên tai.

Trong lúc hoạn nạn cách đây 5 năm, nhân dân xã Trà Leng nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc, giúp địa phương vực dậy sau đau thương. “Phát huy truyền thống đoàn kết, UBND xã Trà Leng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã chung tay chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đáp lời kêu gọi của chính quyền địa phương, chỉ sau thời gian ngắn, chương trình tiếp nhận hơn 156 triệu đồng, góp thêm nguồn lực giúp động viên người dân vùng lũ Nhôn Mai sớm ổn định cuộc sống.

Giúp dân thu hoạch lúa mùa

Nhìn những bao lúa vừa được Hội Liên hiệp phụ nữ xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển về tận nhà, vợ chồng già Pơloong Boóch (70 tuổi, ở thôn Pa Lan, xã La Êê) không giấu được niềm vui, phấn khởi.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã La Êê BnNướch Thiên Bình (bên trái) cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Vài ngày trước, từ hoạt động hỗ trợ của địa phương, toàn bộ 4 đám ruộng của vợ chồng già Boóch được thu gặt, tách hạt rồi mang từng bao lúa bàn giao tận tay chủ nhà.

Già Pơloong Boóch chia sẻ, những vựa lúa này, trước đây cũng nhờ sự giúp sức của cộng đồng địa phương trong việc khai hoang, gieo cấy. Sau thời gian chăm sóc, mặc dù lúa đã chín nhưng do điều kiện về sức khỏe nên vợ chồng già không thể tự tay thu hoạch.

“Cũng may, nhờ có chiến sĩ biên phòng và phụ nữ xã đến giúp đỡ kịp thời. Nếu không, vợ chồng tôi không biết phải làm thế nào, bởi thời gian gần đây trên địa bàn xã liên tục có mưa dông”, già Boóch tâm sự.

Câu chuyện của già Pơloong Boóch không là cá biệt. Hơn 10 hộ dân địa phương nhận được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê lần này đều có chung hoàn cảnh hết sức đặc biệt: già yếu, neo đơn, thường xuyên ốm đau…

Phụ nữ xã La Êê cõng lúa về nhà sau khi thu hoạch, bàn giao cho chủ hộ. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đồng cảm trước gia cảnh người dân, vượt qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, hàng chục cán bộ tình nguyện xuống đồng, cùng nhau miệt mài gặt lúa, đập tách hạt, rồi vận chuyển từng bao lúa về tận ngõ nhà.

Bà BhNướch Thiên Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã La Êê cho biết, kết thúc sau gần một tuần lễ giúp dân, hơn 60 ngày công được hỗ trợ từ tinh thần đoàn kết của chị em phụ nữ và chiến sĩ biên phòng. Khi mỗi đám ruộng được thu hoạch xong, anh em động viên nhau cố gắng điều tiết sức lực, tranh thủ thời tiết khô ráo để hoàn thành công việc. Bởi thời gian này, ở núi thường xuyên có mưa dông đổ về bất ngờ.

“Ngoài kế hoạch chung của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, một số Chi hội Phụ nữ thôn trên địa bàn như Pa Ooi, A Sò, Côn Zốt, Blăng… cũng triển khai hoạt động giúp dân thu hoạch lúa mùa. Bằng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, hàng chục đám ruộng được gặt, vận chuyển và bàn giao cho chủ hộ, tạo niềm vui chung trước thời điểm mùa mưa đang đến rất gần”, bà BhNướch Thiên Bình nói.