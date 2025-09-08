Chính quyền - đoàn thể Xã Trà Leng và phường Sơn Trà trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển ĐNO - Chiều 8/8, tại xã Trà Leng, chính quyền xã Trà Leng và phường Sơn Trà tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hướng đến triển khai công tác kết nghĩa nhằm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo xã Trà Leng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội với những tiềm năng, lợi thế đặc trưng của địa phương tại hội nghị trao đổi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, hoạt động này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các địa phương trên địa bàn thành phố nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trong thời gian đến.

Tại hội nghị, hai địa phương chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động gắn kết, hướng đến thực hiện hiệu quả công tác kết nghĩa sắp tới.

Hội nghị được xem là cơ hội để hai địa phương hỗ trợ nhau trong phát triển nguồn lực, giáo dục, văn hóa, y tế, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển bền vững mỗi địa phương.

Xã Trà Leng mong muốn thời gian tới doanh nghiệp đến đầu tư nhà máy chế biến sâu các sản phẩm liên quan đến cây quế Trà My, mở rộng vùng nguyên liệu, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân để giải quyết mục tiêu giảm nghèo từ 4-5%/năm.

Đồng thời, xúc tiến doanh nghiệp đầu tư trồng và chế biến sâm Ngọc Linh trên địa bàn; phối hợp tổ chức lễ hội quế Trà My và sâm Ngọc Linh; đưa sản phẩm từ cây quế Trà My, sâm Ngọc Linh và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Trà Leng như: hàng thổ cẩm, rượu cần, nhạc dụ dân tộc vào thị trường Đà Nẵng...