Thể thao

Việt Nam kết thúc hành trình tại giải bóng chuyền nữ thế giới

THÀNH DANH 29/08/2025 07:50

Ngày 28/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nước, kết thúc hành trình tại Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan.

Ở trận đấu cuối cùng bảng G, các cô gái Việt Nam thua 0-3 trước Kenya. Trước đó, chạm trán Ba Lan và Đức cũng mang đến nhiều kinh nghiệm bổ ích cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong lần đầu dự sân chơi thế giới.

Giải vô địch thế giới là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng của đội tuyển trong giai đoạn tập trung đầu tiên năm 2025. Ngoài giải thế giới, trong giai đoạn tập trung thi đấu đầu tiên bắt đầu từ tháng 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi vô địch AVC Nations League 2025, á quân VTV Cup 2025, á quân chặng một giải SEA V.League 2025, vô địch chặng hai giải SEA V.League 2025, hạng tư giải Shanghai Future Stars 2025.

Sau giải thế giới, đội trưởng Thanh Thúy sang Nhật Bản vào tháng 9 thi đấu cho Gunma Green Wings; Như Quỳnh sang Indonesia thi đấu cho Yoga Falcons. Các vận động viên còn lại trở về đội trong nước thi đấu giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân trở lại, hướng đến mục tiêu giành huy chương Vàng SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan.

