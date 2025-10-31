Xã hội Vùng cao Trà My vẫn bị cô lập, các lực lượng cắt rừng ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân ĐNO - Hôm nay 31/10, mưa ở vùng cao Trà My, thành phố Đà Nẵng đã giảm, nước lũ rút dần, song sạt lở đất vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Quốc lộ 40B, tuyến huyết mạch kết nối các xã vùng cao tiếp tục bị chia cắt do hàng loạt điểm sạt lở mới, khối lượng đất đá khổng lồ vùi lấp mặt đường, giao thông tê liệt.

Ông Trần Quốc Tuấn, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam cho biết riêng đoạn đường dài khoảng 10km từ Km71+1 đến Km82, ven thủy điện Sông Tranh 2, đã ghi nhận 15 điểm sạt lở. Trong số này, 8 điểm có khối lượng đất đá đặc biệt lớn và 2 điểm mới xuất hiện trong ngày 30 và rạng sáng 31/10.

Ông Trần Quốc Tuấn chỉ huy hiện trường xúc dọn điểm sạt lở lớn Km71+1.50 trên quốc lộ 40B ảnh chụp sáng ngày 31/10. Ảnh: VĂN BÌNH

Tại Km71+1.50, khu vực đã chứng kiến 8 đợt sạt lở liên tiếp, vùi lấp hơn 100m đường. Ông Tuấn chia sẻ: “Chiều 30/10, đơn vị chúng tôi gần thông tuyến tạm thì rạng sáng nay lại tiếp tục sạt lở, khối lượng đất đá tăng gấp nhiều lần. Nếu thời tiết thuận lợi, chiều nay 31/10 có thể thông tuyến tạm”.

Đơn vị đã huy động 6 phương tiện cơ giới, gồm xe xúc lật bánh xích và bánh lốp hoạt động liên tục cả ngày đêm. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, dốc đứng cùng tình trạng sạt lở tái diễn khiến công tác thi công đối mặt nhiều rủi ro. Thực tế, nhiều chủ phương tiện và tài xế địa phương không dám tham gia vì lo ngại nguy hiểm, đặc biệt sau vụ máy xúc và công nhân bị vùi lấp tại tuyến Đông Trường Sơn, khu vực đập phụ thủy điện Sông Tranh 2 vào ngày 28/10.

Người dân vui mừng khi tìm được bao lúa bị vùi lấp, đây là cả một tài sản của hộ dân thôn thôn 3 xã Trà Giáp. Ảnh: VĂN BÌNH

Tại xã Trà Giáp, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã, cho biết 49 hộ dân đã bị ảnh hưởng nặng nề: nhà cửa ngập lụt, bùn đất tràn vào, tường sập hoặc đổ sập hoàn toàn. Về người, 5 trường hợp bị thương do sạt lở, trong đó 2 người nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức các đoàn công tác, mang thực phẩm và vật dụng thiết yếu lên thôn 3 cùng các nóc xa, hỗ trợ khẩn cấp những hộ mất nhà và giúp người dân tìm lại tài sản bị vùi lấp.

Bộ đội, dân quân gùi mì gói, thực phẩm khô chuẩn bị băng qua điểm sạt lở lớn Km71+1.50 trên quốc lộ 40B để tiếp ứng người dân bị cô lập. Ảnh: VĂN BÌNH

Sáng 31/10, Quân khu V, dân quân và chính quyền các xã Trà Tân, Trà Giáp đã khẩn trương cắt rừng, băng qua sình lầy, mang theo mì tôm và lương thực khô bằng gùi để tiếp tế cho người dân tại các thôn bị cô lập. Do tình hình sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoàn cứu trợ và xe vận chuyển hàng hóa buộc phải dừng lại hoặc quay đầu tại điểm sạt lở lớn Km71+1.50 trên quốc lộ 40B.

Ngoài ra, một diễn biến nghiêm trọng khác được ghi nhận tại Km82+500 (thuộc thôn 1, xã Trà Giác cũ), giáp ranh với xã Nam Trà My . Tại đây, cây cầu bê tông vĩnh cửu đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần mố. Sự cố này đã khiến tuyến đường huyết mạch vẫn chưa thể nối lại.

Quốc lộ 40B đoạn Km82+500 (thôn 1, xã Trà Giác cũ), giáp ranh Nam Trà My, cầu bê tông vĩnh cửu bị cuốn trôi, chỉ còn trơ mố cầu nên việc thông tuyến vẫn chưa thể nối lại. Ảnh: VĂN BÌNH

Hiện các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian nhằm nhanh chóng thông tuyến và vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng cao. Tuy nhiên, tiến độ công việc vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết và nguy cơ phát sinh các điểm sạt lở mới.