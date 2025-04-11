Xã Avương thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do mưa lũ

ĐNO - Ngày 4/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, thống kê thiệt hại ban đầu do đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 gây ra tại địa phương khoảng 50 tỷ đồng.

Sạt lở nặng tại thôn Atêếp (xã Avương) trong trận mưa lũ vừa qua. Ảnh: BHLING DẮP

Theo báo cáo của UBND xã Avương, đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền địa phương sơ tán 75 hộ dân với 255 nhân khẩu ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đồng thời di dời khẩn cấp 3 ngôi nhà bị sạt lở nặng.

Mưa lũ làm 23 căn nhà tại thôn A’ur và 10 căn nhà ở thôn Azứt bị ngập sâu 0,5-1m; 3 nhà tại thôn L’gôm và T’ghêy hư hỏng hơn 70%. Riêng thôn Atêếp có 27 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá từ núi cao, trong đó 9 hộ thiệt hại nặng.

Nhiều tuyến đường huyết mạch như: đường Hồ Chí Minh, ĐT606, ĐH3, ĐH5 và các tuyến ĐX, giao thông nông thôn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, có nơi bị đứt gãy, khiến các thôn Atêếp, Aréc, Ga’lâu bị cô lập nhiều ngày.

Ngoài ra, tầng trệt Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ngập 20cm, Trường Mầm non Avương bị sạt tường rào dài 20m, điểm trường Atêếp ngập 50cm; 2 hệ thống nước sinh hoạt bị lũ cuốn trôi.

Hệ thống điện, nước sinh hoạt, thủy lợi và viễn thông trên địa bàn đều hư hỏng nặng, mất điện kéo dài trong nhiều ngày.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, riêng hạ tầng giao thông chiếm hơn 27 tỷ đồng.

Bùn đất nhão sạt trượt từ taluy dương chảy tràn vào khu dân cư. Ảnh: BHLING DẮP

Ông Briu Quân cho biết, ngay sau khi mưa tạnh, địa phương huy động toàn bộ lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên và người dân khắc phục hậu quả, ưu tiên thông tuyến tạm thời, nạo vét bùn đất, sửa chữa nhà cửa, trường học.

Đồng thời hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập, khắc phục tạm hệ thống nước sinh hoạt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026...

Tại thôn Atêếp có 6 ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở đất. Ảnh: BHLING DẮP

UBND xã Avương kiến nghị thành phố hỗ trợ 54,26 tấn gạo và kinh phí để khắc phục hạ tầng, đảm bảo giao thông; các đơn vị chức năng tăng cường phương tiện cơ giới tại các điểm sạt lở lớn nhằm sớm thông tuyến, ổn định đời sống cho nhân dân.