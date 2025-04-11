Thứ Ba, 4/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Xã Avương thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do mưa lũ

ALĂNG NGƯỚC - HIỀN THÚY 04/11/2025 09:27

ĐNO - Ngày 4/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, thống kê thiệt hại ban đầu do đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 gây ra tại địa phương khoảng 50 tỷ đồng.

anh-a-vuong-1-1762172478590392046539.webp
Sạt lở nặng tại thôn Atêếp (xã Avương) trong trận mưa lũ vừa qua. Ảnh: BHLING DẮP

Theo báo cáo của UBND xã Avương, đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền địa phương sơ tán 75 hộ dân với 255 nhân khẩu ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đồng thời di dời khẩn cấp 3 ngôi nhà bị sạt lở nặng.

Mưa lũ làm 23 căn nhà tại thôn A’ur và 10 căn nhà ở thôn Azứt bị ngập sâu 0,5-1m; 3 nhà tại thôn L’gôm và T’ghêy hư hỏng hơn 70%. Riêng thôn Atêếp có 27 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá từ núi cao, trong đó 9 hộ thiệt hại nặng.

Nhiều tuyến đường huyết mạch như: đường Hồ Chí Minh, ĐT606, ĐH3, ĐH5 và các tuyến ĐX, giao thông nông thôn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, có nơi bị đứt gãy, khiến các thôn Atêếp, Aréc, Ga’lâu bị cô lập nhiều ngày.

Ngoài ra, tầng trệt Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ngập 20cm, Trường Mầm non Avương bị sạt tường rào dài 20m, điểm trường Atêếp ngập 50cm; 2 hệ thống nước sinh hoạt bị lũ cuốn trôi.

Hệ thống điện, nước sinh hoạt, thủy lợi và viễn thông trên địa bàn đều hư hỏng nặng, mất điện kéo dài trong nhiều ngày.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, riêng hạ tầng giao thông chiếm hơn 27 tỷ đồng.

1405278976440003657.jpg
Bùn đất nhão sạt trượt từ taluy dương chảy tràn vào khu dân cư. Ảnh: BHLING DẮP

Ông Briu Quân cho biết, ngay sau khi mưa tạnh, địa phương huy động toàn bộ lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên và người dân khắc phục hậu quả, ưu tiên thông tuyến tạm thời, nạo vét bùn đất, sửa chữa nhà cửa, trường học.

Đồng thời hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập, khắc phục tạm hệ thống nước sinh hoạt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026...

3ebed4751f279379ca36.jpg
Tại thôn Atêếp có 6 ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở đất. Ảnh: BHLING DẮP

UBND xã Avương kiến nghị thành phố hỗ trợ 54,26 tấn gạo và kinh phí để khắc phục hạ tầng, đảm bảo giao thông; các đơn vị chức năng tăng cường phương tiện cơ giới tại các điểm sạt lở lớn nhằm sớm thông tuyến, ổn định đời sống cho nhân dân.

95ab5e37be61323f6b70.jpg
Chính quyền địa phương huy động lực lượng tháo dỡ nhà bị hư hại nặng. Ảnh: BHLING DẮP
2153468001196222583.jpg
Một ngôi nhà xây kiên cố ở Avương bị đổ sập sau mưa lũ. Ảnh: BHLING DẮP
d56fd9f569aee5f0bcbf.jpg
Tài sản của người dân được di chuyển, tập kết khỏi vị trí sạt lở đất. Ảnh: BHLING DẮP
242329775450983874.jpg
Một tuyến đường giao thông nông thôn bị đứt gãy do sạt lở. Ảnh: BHLING DẮP
z7184985632929_3059c05e8ce901e4628ae0ee70841810.jpg
Cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân xã Avương bất chấp khó khăn, gùi cõng lương thực đến cho người dân thôn Atêếp đang bị cô lập. Ảnh: HIỀN THÚY
0af97e374b6bc7359e7a.jpg
Thanh niên dựng tạm lán trại để người dân mất nhà cửa đến ở tạm thời. Ảnh: BHLING DẮP
452b0c5cbc0730596916.jpg
Chính quyền xã Avương kịp thời thăm hỏi, tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị cô lập. Ảnh: BHLING DẮP
Bài liên quan
Đọc tiếp
Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Đà Nẵng cấm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Avương do lũ

Đà Nẵng cấm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Avương do lũ

Xã Avương phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Xã Avương phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Đà Nẵng cấm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Avương do lũ

Đà Nẵng cấm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Avương do lũ

Xã Avương phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Xã Avương phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Xã Avương thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do mưa lũ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO