Chính trị Xã Avương tuyên dương 25 điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ĐNO - Sáng 26/8, UBND xã Avương tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo UBND xã Avương tặng giấy khen các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: HIỀN THÚY

Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua trên địa bàn xã Avương được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xã huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng, mở rộng diện tích sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển cây cao su, quế, chăn nuôi bò lai sinh sản, heo địa phương; khôi phục và phát triển nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơtu được bảo tồn và phát huy. Chất lượng giáo dục được cải thiện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT duy trì ở mức cao, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Tất cả trạm y tế đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,2% mỗi năm.

Xã Avương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới Việt - Lào, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Giai đoạn 2025 - 2030, xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chú trọng phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Dịp này, UBND xã Avương tặng giấy khen 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.