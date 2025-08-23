Kinh tế Xã Chiên Đàn tập trung giải phóng mặt bằng 6,8km đường sắt tốc độ cao ĐNO - Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua xã Chiên Đàn vừa tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: PV

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia, đoạn qua địa bàn xã Chiên Đàn dài hơn 6,8km, đi qua 5 thôn: Hòa Bình, Khánh Thịnh, Xuân Phú, Xuân Đinh và Phú Yên.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai, tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và đề xuất các giải pháp để hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ cấp trên giao.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiên Đàn Thái Bình khẳng định, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng chỉ đạo theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Lãnh đạo cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và đặc biệt tái định cư. Mục tiêu đặt ra là phải đảm bảo người dân có nơi ở mới, sinh kế mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ.