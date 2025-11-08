Nông thôn mới Xã đảo Tam Hải phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã đảo Tam Hải đi vào vận hành thông suốt và đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để đưa địa phương phát triển, đặc biệt là phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025.

Đường làng Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Chú trọng đầu tư hạ tầng

Xã đảo Tam Hải có diện tích tự nhiên 13,32km2, dân số 10.312 người. Hầu hết người dân sinh sống sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đến năm 2020, Tam Hải được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Châu (người dân xã Tam Hải) bày tỏ, qua xây dựng nông thôn mới, làng quê ở đây có nhiều khởi sắc. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhiều công trình mới mọc lên, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể nhờ các mô hình kinh tế phát triển.

Những năm gần đây, hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn xã Tam Hải được đầu tư xây dựng. Tính từ năm 2020 đến nay, xã đầu tư xây dựng và sửa chữa 116 công trình, với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng, gồm: nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây mới, sửa chữa nhà văn hóa, hệ thống thoát nước, cung cấp nước sạch, điện chiếu sáng...

Xác định kinh tế biển là ngành chủ lực, xã Tam Hải tập trung phát triển năng lực tàu thuyền đánh bắt hải sản. Đến nay, toàn xã có 413 phương tiện tàu thuyền, chủ yếu hành nghề câu mực khơi, lưới vây… Bình quân hằng năm, ngư dân khai thác đạt tổng sản lượng hải sản hơn 4.000 tấn, tổng giá trị 85,4 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tam Hải cũng chú trọng phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại - du lịch - dịch vụ. Nhiều cơ sở sản xuất nước mắm, rượu, dịch vụ thu mua hải sản, ăn uống, homestay… duy trì và phát triển. Toàn xã có hơn 197 cơ sở kinh doanh - dịch vụ, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 950 lao động tại địa phương.

Tam Hải còn xây dựng được 3 sản phẩm OCOP đạt hạng sao là “Mực rim cô Kiệu”, “Rượu Bàn Than” và “Nước mắm cô Chung”. Nhờ kinh tế phát triển, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ở xã Tam Hải đạt 70,5 triệu đồng.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải, cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Cổng chào xã đảo Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hải lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), trước mắt địa phương phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025, làm nền tảng để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu trên, xã đảo Tam Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát huy hiệu quả đầu tư. Tiếp tục duy trì 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để được công nhận lại trong năm 2025.

Bên cạnh đó, xã Tam Hải đề xuất mở rộng và nâng cấp trục đường chính, bê tông hóa các tuyến đường làng ngõ xóm còn lại để phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư du lịch.

Địa phương phát triển kinh tế biển với định hướng phát huy thế mạnh nghề đánh bắt hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy sản và du lịch biển.

Xã Tam Hải cũng đề xuất phối hợp với các sở, ngành thành phố Đà Nẵng thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch - dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, khuyến khích phát triển dịch vụ tư nhân nhằm tăng nhanh tỷ trọng về du lịch - dịch vụ, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025, đưa làng quê Tam Hải trở thành nơi đáng sống và điểm du lịch hấp dẫn của khách thập phương.