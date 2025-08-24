Chủ Nhật, 24/8/2025
Xã hội

Xã Đức Phú tổ chức hội trại văn hóa - thể thao các dân tộc, tôn giáo

HOÀNG ĐẠO 24/08/2025 16:51

ĐNO - Sáng 24/8, xã Đức Phú khai mạc Hội trại văn hóa - thể thao các dân tộc, tôn giáo lần thứ nhất năm 2025.

1 hoi trai Duc Phu
Hội trại văn hóa - thể thao các dân tộc, tôn giáo xã Đức Phú diễn ra sôi nổi. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tham gia hội trại có 9 thôn và đơn vị liên quân công an - quân sự - trường học với 700 trại sinh.

Hội trại gồm các trò chơi tập thể như: kéo co, bánh xe thần tốc, chuyền nước, nấu ăn, rung chuông vàng, trang trí lều trại… Đồng thời trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng và ẩm thực dân gian tại địa phương.

Ngoài ra, tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề “Đoàn kết toàn dân - Vững bước tương lai” với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và bản sắc các dân tộc, tôn giáo.

Thông qua các hoạt động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của các dân tộc, tôn giáo trong xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới.

Xã Đức Phú
      Xã Đức Phú tổ chức hội trại văn hóa - thể thao các dân tộc, tôn giáo

