Quốc phòng - An ninh Xã Duy Xuyên cần nhân rộng mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả ĐNO - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Thị Mẫn tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Duy Xuyên năm 2025, diễn ra sáng 17/8.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (thứ ba, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Duy Xuyên. Ảnh: V.S

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn nhấn mạnh, thời gian tới, xã Duy Xuyên cần thường xuyên đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác xây dựng phong trào. Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn dân trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Công an xã Duy Xuyên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể địa phương phát động.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng (bên trái) tặng giấy khen cho công an viên Phạm Dương Hoàng An (xã Duy Xuyên). Ảnh: P.T

Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đảm bảo phù hợp với đặc thù dân cư, đối tượng.

Đồng thời thường xuyên rà soát, sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Dịp này, 3 tập thể, cá nhân ở xã Duy Xuyên được tuyên dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian qua.