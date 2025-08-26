Nhà nước và cử tri Xã Thăng An giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt hơn 97% ĐNO - Chiều 26/8, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc làm việc với Thường trực HĐND xã Thăng An về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan trực thuộc UBND xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh chủ trì làm việc chiều 26/8. Ảnh: N.ĐOAN

Thường trực HĐND xã Thăng An cho biết, HĐND xã đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, ban hành 19 nghị quyết tạo hành lang pháp lý cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

HĐND xã tổ chức tiếp xúc cử tri ở từng xã cũ theo tổ đại biểu nhằm lắng nghe, tổng hợp hơn 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương.

Về kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã, tính đến ngày 25/8/2025, có 2.503 hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia và phần mềm một cửa điện tử của thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, trực tuyến 2.228 hồ sơ; trực tiếp 275 hồ sơ; đã giải quyết 2.157 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn 97,16% (hồ sơ trực tuyến 89,02%; thanh toán trực tuyến: 57,64%). Có 5.230 lượt người dân được hướng dẫn, tư vấn trực tiếp tại trung tâm.

Theo lãnh đạo xã, địa phương gặp nhiều khó khăn trong giải quyết hồ sơ (nhất là 414 hồ sơ tiếp nhận từ huyện Thăng Bình cũ) do không đồng bộ phần mềm IList về đất đai.

Thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn quan tâm cấu hình và đồng bộ phần mềm này; khắc phục tình trạng lỗi phần mềm dẫn đến hồ sơ giải quyết trễ hạn; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công chức cấp xã.

Thành phố quan tâm bổ sung vào danh mục đầu tư công năm 2025 đối với một số dự án cấp thiết phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch “treo” kéo dài nhiều năm, có hướng chỉ đạo, bố trí nguồn lực triển khai các dự án khu dân cư, tái định cư để sắp xếp lại dân cư; có cơ chế hỗ trợ lại cho địa phương theo tỷ lệ trong việc khai thác quỹ đất…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cho biết, qua gần hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy những kết quả bước đầu với nhiều khởi sắc, bộ máy dần đi vào hoạt động ổn định, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì, phát triển. Giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính và chăm lo tốt công tác an sinh xã hội cho người dân.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đề nghị lãnh đạo xã Thăng An tổng hợp các kiến nghị bằng văn bản gửi đến sở ngành liên quan, nhất trên lĩnh vực đầu tư công các dự án, quy hoạch “treo” để được xem xét giải quyết. Đồng thời đề xuất giải pháp, cách làm hiệu quả đối với những định hướng phát triển của địa phương ở giai đoạn mới.

Thời gian tới, xã Thăng An cần làm tốt công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tiếp tục động viên đội ngũ cán bộ làm việc, yên tâm công tác; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng pháp luật…