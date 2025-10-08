Môi trường Gần 500 người tham gia chiến dịch làm sạch biển tại xã Thăng An ĐNO - Sáng 10/8, gần 500 cán bộ, nhân dân xã Thăng An tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển - Chung tay vì một môi trường xanh” tại bãi biển thôn Hà Bình, do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng An phát động.

Cán bộ, nhân dân xã Thăng An ra quân làm sạch bờ biển. Ảnh: HỒNG NĂM

Tại lễ ra quân, xã Thăng An kêu gọi mỗi người dân, du khách thu gom, xử lý rác thải đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng một môi trường xanh, cuộc sống an lành.

Sau lễ phát động, gần 500 cán bộ, giáo viên các cơ quan, trường học, đoàn viên, hội viên, nhân dân xã Thăng Anh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh; lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng biển nhiệt đới Hội An, Vinpearl Nam Hội An, Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam tham gia thu gom rác dọc bờ biển dài hơn 4km (từ bãi tắm Bình Tịnh đến bến cá Tân An). Cạnh đó, người dân cùng tham gia dọn vệ sinh các tuyến trong khu dân cư.

Gần 500 cán bộ, nhân dân xã Thăng An và các đơn vị tham gia chiến dịch làm sạch biển. Ảnh: HỒNG NĂM

Được biết, xã Thăng An có diện tích rộng gần 81km², sở hữu đường bờ biển dài hơn 12km, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ ven biển. Hiện toàn xã có 6 khu vực khai thác bãi tắm.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, môi trường biển cũng chịu nhiều tác động tiêu cực từ rác thải nhựa, phế liệu, túi ni lông và các chất thải khác trôi dạt, tích tụ dọc bờ biển. Một số tuyến đường, khu dân cư tồn tại tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý kịp thời.