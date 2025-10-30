Xã hội Xã Trà Tân có hơn 30 căn nhà bị đổ sập, cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn ĐNO - Các đợt sạt lở, lũ quét những ngày qua khiến hàng chục căn nhà ở xã Trà Tân bị đổ sập, cuốn trôi.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Tân. Ảnh: HỒ QUÂN

Sáng 30/10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, qua thống kê sơ bộ, địa phương có ít nhất 32 căn nhà bị đổ sập, cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn. Trong đó, tại nóc Ông Yên, lũ quét làm trôi hoàn toàn 11 căn nhà; tại nóc Ông Thượng, sạt lở đất làm sập hoàn toàn 11 ngôi nhà.

Ngoài ra, nhiều căn nhà có nguy cơ cao bị cuốn trôi do nước sông dâng và bị vùi lấp do sạt lở; 22 nhà bị ngập, có nhà ngập sâu đến 2m.

Xã Trà Tân hiện có 22 căn nhà bị ngập. Ảnh: UBND xã Trà Tân

Các tuyến đường lên trung tâm hành chính xã có nhiều điểm bị ngập lụt nên đang bị cô lập hoàn toàn.

Đến thời điểm này, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có 6 trường hợp bị thương trong các đợt sạt lở núi, song được phát hiện, chuyển cấp cứu kịp thời.

Hiện xã Trà Tân tiếp tục rà soát, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, sạt lở để kịp thời hỗ trợ di dời, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

