Xây dựng phường Hải Vân trở thành hình mẫu mô hình đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc

Chính trị Xây dựng phường Hải Vân trở thành hình mẫu mô hình đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc ĐNO - Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải Vân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức sáng 23/7.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, phường Hải Vân là địa bàn đầu mối chiến lược, có vai trò kết nối giao thương, quốc phòng và động lực phát triển vùng tây bắc thành phố. Nếu làm tốt, Hải Vân có thể trở thành hình mẫu mô hình đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc như dự thảo nghị quyết đại hội đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Hải Vân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Vân cần tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở. Xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thời gian đến.

Đi đôi với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, có khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, phương pháp, cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp.

Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính quyền phường phải đổi mới tư duy trong chỉ đạo, điều hành và quản trị, hướng đến một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, gần dân, sát dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Hải Vân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế địa phương, đặc biệt là vị trí địa lý, hệ sinh thái tự nhiên, các giá trị văn hóa bản địa để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch đường thủy trên sông Cu Đê gắn với phát huy giá trị thương mại của các sản phẩm đặc trưng và các khu du lịch, tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, đẳng cấp trên địa bàn.

Nhấn mạnh phường Hải Vân tập trung các công trình động lực, trọng điểm của thành phố với nguồn vốn đầu tư rất lớn như Khu thương mại tự do, cảng biển Liên Chiểu, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân…, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố yêu cầu địa phương cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án, đảm bảo vừa phát triển vừa giữ gìn ổn định an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng thời, chủ động thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giải quyết thủ tục hành chính. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống, vai trò cộng đồng của người Cơ tu.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, vay vốn, sinh kế. Tập trung thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của các cấp, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào nền nếp; phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng có nhiều đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đạt kết quả tốt. Vai trò, vị thế, uy tín của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được nâng lên. Kinh tế phục hồi nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Thương mại - dịch vụ tiếp tục là ngành chủ lực; du lịch từng bước phát triển mà trọng tâm là du lịch văn hóa dựa vào cộng đông và du lịch sinh thái…

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm phấn đấu đạt từ 3-4% tổng số đảng viên; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng 10%/năm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt bình quân từ 11%/năm trở lên. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 ước đạt từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng/người/năm.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải Vân gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Thanh Hòa giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.