80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Niềm tự hào từ quá khứ đến hiện tại

ĐNO - Từ những thước phim tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ đến những gian trưng bày công nghệ AR, VR tái hiện “95 năm Cờ Đảng soi đường”, không gian lãm chuyên đề “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình vinh quang” đã để lại dấu ấn đặc biệt, khơi gợi niềm tự hào dân tộc từ quá khứ đến hiện tại.

Sau lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đông đảo người dân và du khách đã nô nức bước vào các gian trưng bày. Ai cũng háo hức, mong đợi được chiêm ngưỡng và trải nghiệm hành trình lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội của dân tộc. Có người tự hào, có người bâng khuâng, có người lặng đi trước những thước phim tư liệu quý giá… Nhưng tất cả đều chung một niềm xúc động sâu thẳm: Niềm tự hào về hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mà dân tộc đã đi qua. Đặc biệt, nhiều người dừng lại hồi lâu trước chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường”, để lắng lòng cảm nhận thêm về sức mạnh, niềm tin và ánh sáng dẫn dắt dân tộc trong suốt hành trình lịch sử.

Đông đảo người dân và du khách hào hứng bước vào tham quan “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình vinh quang”

Không gian chuyên đề “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình vinh quang” tại Nhà Kim Quy (Trung tâm Triển lãm quốc gia) gồm ba nội dung chính: 95 năm Cờ Đảng soi đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư, Đại hội Đảng toàn quốc qua các thời kỳ. Đặc biệt, sáu phân khu tái hiện những mốc son từ khi thành lập Đảng (1930) đến công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò lãnh đạo, ánh sáng soi đường của Đảng trong suốt 95 năm.

Điểm nhấn của triển lãm là hệ thống trực tuyến 3D kết hợp không gian thực, cho phép người dân khắp mọi miền và kiều bào ở xa có thể tham quan như đang trực tiếp hiện diện. Cùng với đó là hàng loạt công nghệ hiện đại lần đầu tiên áp dụng: sách tương tác mapping về 13 kỳ Đại hội Đảng, tường “Triệu cánh tay - Một niềm tin”, công nghệ AR, VR tái hiện các trận chiến lịch sử… Những trải nghiệm ấy không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân.

“Triển lãm lần này được Đảng và Nhà nước tổ chức rất hoành tráng, đông đảo nhân dân háo hức đến tham dự ngay sau lễ khai mạc”, bác Đỗ Hồng Quang (56 tuổi, xã Gia Lâm) chia sẻ. Với bác, dòng người tấp nập tham quan chính là minh chứng rõ ràng cho tình cảm, sự quan tâm và đón nhận của nhân dân.

Nhiều bạn trẻ trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) tái hiện những trận chiến lịch sử trong không gian triển lãm.

Bác xúc động khi chiêm ngưỡng những thành tựu đất nước đã đạt được qua 85 năm đấu tranh, giải phóng và đổi mới, để hôm nay nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, khi đứng trước không gian trưng bày về quá trình đấu tranh giành độc lập, bác thấy tự hào hơn bao giờ hết khi chứng kiến cả người già lẫn trẻ nhỏ đều chăm chú theo dõi những thước phim lịch sử.

Cùng chung niềm cảm xúc, bác Nguyễn Thị Hường (68 tuổi, xã Gia Lâm) bày tỏ đầy nhiệt huyết: “Hôm nay đi triển lãm, trong tôi dâng lên niềm kính phục và tình yêu đất nước. Từ nghìn năm lịch sử cha ông để lại, nay nhìn thấy thành quả hôm nay, lòng tôi lâng lâng khó tả. Tôi vui sướng và tự hào vì đất nước có được ngày hôm nay, vì có Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…”.

Bác Hường chia sẻ, truyền thống hàng nghìn năm đã được viết tiếp, để thế hệ con cháu hôm nay được hưởng hòa bình, ấm no. Bác Hường đặc biệt ấn tượng với gian trưng bày về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như những không gian phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp hiện đại.

Người dân chăm chú chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường”, lắng lòng cảm nhận sức mạnh và niềm tin dân tộc.

Với chị Phạm Thị Hồng Hạnh (43 tuổi, phường Từ Liêm) triển lãm lần này là một trải nghiệm “80 năm mới có một ngày”. Chị Hạnh chia sẻ: “Đây là triển lãm lớn nhất mà tôi từng tham dự, rất hoành tráng. Trong không gian trải nghiệm thực tế ảo, tôi được xem video xúc động về chiến thắng Điện Biên Phủ, được đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm nhận rõ quyết tâm của thanh niên, của cả dân tộc. Tôi tự hào và mong rằng thế hệ chúng tôi sẽ tiếp nối, viết tiếp những trang sử hào hùng ấy”.

Theo chị Hạnh, sự đa dạng của triển lãm từ gian hàng của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp đến lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, đã khắc họa một bức tranh phát triển toàn diện của đất nước. Đặc biệt, chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” để lại trong chị nhiều xúc động, như được sống lại cả một hành trình lịch sử đầy hào hùng.

Cùng với đó, nhiều bạn trẻ cũng mang trong mình nhiều cảm xúc. Chị Nguyễn Thu Hiền (sinh viên Đại học Hùng Vương) chia sẻ: “Rất vinh dự khi hôm nay tôi được trường cử tham gia làm tình nguyện viên cho tỉnh Phú Thọ tại triển lãm. Không chỉ được góp sức, tôi còn có cơ hội xem lại những thước phim lịch sử về cha ông, càng thêm biết ơn những hy sinh để chúng em có ngày hôm nay được học tập, trưởng thành. Xem xong phim, trong tôi dâng trào tình yêu Tổ quốc và ý thức rõ trách nhiệm của bản thân: Phải nỗ lực học tập thật tốt để góp phần xây dựng tương lai đất nước. Tôi đặc biệt ấn tượng với gian trưng bày của Phú Thọ, về cội nguồn dân tộc, cũng như các không gian về TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh… Đặc biệt ấn tượng với triển lãm chuyên đề ‘95 năm Cờ Đảng soi đường’ đã tái hiện chân thực sự gian khổ và tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta.”

Ở lứa tuổi học sinh, sự hồn nhiên lại gắn liền với tình yêu nước trong sáng. Em Chu Ngọc Linh (lớp 8, THCS Hạ Yên Quyết) thừa nhận bất ngờ vì biết thêm nhiều thông tin lịch sử. Ngọc Linh chia sẻ: “Những không gian trưng bày ở đây rất chi tiết, giúp em thêm kiến thức cho môn Lịch sử, môn Văn, thậm chí còn đọc được nhiều tờ báo viết rất hay. Sau khi tham quan, em cảm thấy lòng yêu nước dâng cao và tự hào hơn về dân tộc Việt Nam.”

Chung cảm nhận, em Lê Thanh Hà (THCS Hạ Yên Quyết) bày tỏ sự xúc động và tự hào khi thấy rõ sự phát triển của đất nước: “Là người trẻ, em càng phải cố gắng học tập thật tốt, sau này cống hiến để xứng đáng với hy sinh của ông cha”.

Rời bước khỏi không gian triển lãm, trong lòng mỗi người dường như vẫn vang vọng âm hưởng hào hùng của lịch sử, xen lẫn niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc. Triển lãm không chỉ để ngắm nhìn quá khứ, mà còn khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp bước cha ông, viết tiếp hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Triển lãm chuyên đề “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình vinh quang” (đặt tại sảnh trung tâm, Nhà Kim quy, Trung tâm triển lãm quốc gia) trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước được Báo Nhân Dân phối hợp với các đơn vị tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Triển lãm gồm ba nội dung chính:

Chuyên đề 1, “95 năm Cờ Đảng soi đường” qua hiện vật, tranh ảnh, tài liệu và những kỷ vật thiêng liêng, công chúng được nhìn lại chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng, làm nên những kỳ tích vẻ vang.

Chuyên đề 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là không gian khắc họa cuộc đời, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời tôn vinh các đồng chí Tổng Bí thư, những người đã cùng toàn Đảng, toàn dân chèo lái con thuyền cách mạng.

Chuyên đề 3, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, trưng bày dưới hình thức sách điện tử, tóm lược những quyết sách lớn qua mỗi kỳ Đại hội, khẳng định tầm nhìn, tư duy chiến lược và vai trò lãnh đạo của Đảng.