Ẩm thực Ăn chén bánh bèo nhớ lại ngày xưa Một sáng thứ Bảy thức dậy với cái bụng đói cồn cào bỗng dưng thèm một chén bánh bèo nóng đến lạ. Cơn đói quyện nỗi thèm thôi thúc một kẻ lười ăn sáng như tôi phải tấp ngay vào quán mà kêu một khay bánh.

Chén bánh bèo nhân ướt ánh cam vàng óng. Ảnh: Diệu Ngân

Tận hưởng cái ấm mềm của chén bánh bèo mà nhớ những ngày xưa bé đến lạ. Những ngày ấy, không biết bao lần đứa trẻ ham chơi thèm ngủ là tôi khi đó đã phải phụng phịu mà miễn cưỡng đổ bánh bèo phụ mẹ.

Cũng bởi vì thế mà tôi hiểu hơn bao giờ hết để có chén bánh bèo ngon phải cực đến thế nào. Chẳng phải tự nhiên mà chén bánh bèo nào đổ ra cũng dày, mềm và đặc biệt xoáy tròn đẹp ngay giữa bánh.

Theo kinh nghiệm của mẹ kể lại, bánh bèo muốn ngon thì gạo phải chọn loại gạo xiệc cũ, ngâm qua đêm rồi đem đi xay sau đó pha loãng đến khi thử đổ bột xuống mà trên mui/vá chỉ còn bao một lớp bột mỏng là được.

Muốn bánh có xoáy thì trước hết chén phải được làm nóng trước rồi mới đổ bột vào, lượng bột đổ cũng phải vừa chừng, không quá nhiều mà cũng không quá ít.

Trong quá trình hấp bánh phải luôn canh chêm thêm củi để đảm bảo cho lửa lúc nào cũng đều để bánh không bị lì mà xoáy tròn đẹp mắt. Hôm nào lơ đễnh xay bột từ gạo mới nhiều quá hay chén không kịp nóng, lửa không được đượm là thể nào mẻ bánh cũng phẳng lì, thậm chí sượng cứng.

Nhân bánh được chia làm hai loại: nhân khô và nhân ướt với sự trái ngược nhau không chỉ từ cái tên mà còn cả trong cách chế biến.

Nhân khô được làm từ cá luộc hoặc hấp, gỡ lấy thịt bỏ xương, giã nhuyễn rồi sao trên chảo cho đến khi thật khô, thật tơi thì cho xuống để thật nguội rồi mới cho vào hộp đựng.

Còn nhân ướt lại là hỗn hợp gồm nhiều nguyên liệu như thịt băm, tôm, mộc nhĩ, bột gạo, hành lá nhưng cách chế biến lại rất nhanh và đơn giản. Chỉ cần cho thịt, tôm, mộc nhĩ vào xào thơm, nêm thêm chút gia vị, cho nước pha bột gạo vào nấu cho đến khi hỗn hợp sệt lại ánh màu vàng cam thêm hành lá vào nữa là thơm nức mũi.

Trước khi được rưới nhân, từng chén bánh sẽ được thoa một lớp dầu béo ngậy thơm lừng mùi hành phi. Tùy mỗi nơi mà bánh sẽ được cho thêm hành phi hoặc đậu phụng rang lên trên để điểm xuyết thêm chút vị bùi bùi.

Và không thể thiếu chén nước mắm, phần quan trọng tạo nên sự hài hòa hương vị. Ngày trước mẹ tôi thường nấu mắm cùng với nước và đường để mắm dịu vị, không mặn gắt mà cũng không quá ngọt.

Xắn từng muỗng bánh thấm đẫm nhân quyện cùng nước mắm ngòn ngọt, công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng cứ thế hoàn thành bên chồng chén ngày một chất cao.

Có thể với bạn, bánh bèo chỉ là một món ăn lót bụng nhưng với tôi, bánh bèo còn mang cả ký ức về một thời gia đình còn khó khăn nhiều bề.

Là hình ảnh ba mẹ tôi ướt đẫm mồ hôi, không quản cái nóng của bếp lửa, của hơi nước dù đêm đông hay ngày hè, chỉ mong ra được những mẻ bánh ngon giữ được chân khách ruột, lo cho chị em tôi khôn lớn nên người.

Là nỗi nhớ và cũng là niềm thương.