Tài chính - Thị trường Bảo đảm lương thực cho vùng ngập lụt Sở Công Thương thành phố cho biết, nhu cầu về lương thực, thực phẩm cung ứng cho người dân vùng bị ảnh hưởng ngập lụt, chia cắt là rất lớn. Đến thời điểm này, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, đi kèm đó là các hoạt động cứu trợ được triển khai thường xuyên, kịp thời.

Do ảnh hưởng bởi mưa lụt nên nguồn hàng về các chợ thành phố sụt giảm, giá một số mặt hàng tăng cao. Ảnh: KHÁNH HÒA

Kịp thời tiếp ứng

Sở Công Thương thành phố cho biết, hoạt động cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuyển đến các xã, phường bị ngập sâu, chia cắt, giao thông ngưng trệ do sạt lở, mất điện đã và đang được gấp rút triển khai. Qua khảo sát, nhu cầu lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác tại các xã, phường bị ngập, chia cắt trên toàn địa bàn thành phố hỗ trợ đợt này gồm 26.340 thùng mì tôm, 21.190 thùng nước uống; 13.220 thùng lương khô và 219 tấn gạo.

Các loại dụng cụ, vật dụng hỗ trợ ứng phó, khắc phục thiệt hại được cung ứng đợt này gồm: ủng đi mưa 2.085 đôi; đèn pin 22.185 cái; áo mưa 5.265 cái; tấm bạt che 805 cái; áo phao 5.460 cái; dầu chạy máy (thông đường) 10.910 lít, ngoài ra còn có nến, ghe nhôm, ca nô cứu trợ. Các loại thuốc, vật tư y tế cung ứng cho người dân gồm thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc khử trùng vết thương.

Riêng các xã miền núi, nơi giao thông đi lại rất khó khăn do bị sạt lở đường, cầu bị nước ngập, UBND xã đã chủ động chỉ đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạp hóa trên địa bàn tham gia phối hợp cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để cung ứng kịp thời cho nhân dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở nên việc tiếp cận để chuyển hàng hóa đến cho các hộ dân tại khu vực này gặp khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 và chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Chủ động nguồn hàng

Những ngày qua, các đơn vị phân phối lương thực, thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố như Công ty TNHH TMDV Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng, Siêu thị Co.opmart Sơn Trà, MM Mega Market Đà Nẵng, Siêu thị Lotte Mart, chuỗi siêu thị Winmart+, Chi nhánh Công ty CP EB Hải phòng (Siêu thị Go!) tại Đà Nẵng và các đầu mối thương mại lớn Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và Xây dựng Bá Vương, Công ty TNHH Thái Đông Hưng… đã tham gia cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân.

Tổng lượng hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thành phố đến hiện nay gồm: 892 tấn gạo, nếp các loại và gần 70.000 thùng mì ăn liền, 898 thùng lương khô, 15.006 thùng nước đóng chai, 5.000 thùng thịt hộp, cá hộp và 700 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác.

Sở Công Thương cho biết, với lượng hàng hóa dự trữ từ các hệ thống phân phối và sự chuẩn bị sớm của thành phố bảo đảm cung ứng cho nhu cầu của người dân tại các vùng bị ngập lụt, cô lập.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của các xã, phường trên địa bàn thành phố về nhu cầu lượng thực, thực phẩm cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng ngập lụt, chia cắt, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND thành phố xem xét, cấp kinh phí thu mua; gửi danh sách tổng hợp qua Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời chuyển về các vùng bị ngập sâu, chia cắt.

“Hằng ngày, hàng hóa vẫn lưu thông đủ phục vụ nhu cầu của người dân, riêng những nơi đang ngập sâu, người dân sử dụng ghe, xuồng máy để đi mua hàng, cộng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng nên nguồn cung ứng hàng hóa vẫn bảo đảm, không bị gián đoạn”, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương nói.