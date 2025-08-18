Thứ Hai, 18/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Bế mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025: Đoàn Việt Nam giành 18 huy chương cá nhân

TRỌNG HUY 18/08/2025 18:55

ĐNO - Chiều 18/8, Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 sau một tuần diễn ra đã kết thúc. Lễ bế mạc kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng và Công ty CP IEG Toàn Cầu tổ chức trang trọng và đậm tình hữu nghị.

01.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 9, từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 9, từ trái qua) trao huy chương và biểu trưng cho các đội đoạt giải tại cuộc thi. Ảnh: T. HUY

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Lê Thị Bích Thuận cùng đại diện các đoàn dự thi.

02.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu bế mạc kỳ thi. Ảnh: T. HUY

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, với hơn 500 thí sinh đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đội chủ nhà Việt Nam, kỳ thi đã mang đến bầu không khí sôi nổi, trong sáng và đậm tình hữu nghị. Các em học sinh đã thi đấu công bằng, trung thực, thể hiện tài năng, sự sáng tạo và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế cũng như người dân Đà Nẵng.

4(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 5, phải sang) và GS. Wen-Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế IMC (ngoài cùng bên trái) trao giải vô địch toàn đoàn cho đoàn Việt Nam và Singapore. Ảnh: T. HUY

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, kỳ thi không chỉ là nơi thử thách trí tuệ mà còn là cơ hội để các em trải nghiệm văn hóa, mở rộng tình bạn, giao lưu và chia sẻ.

6(1).jpg
Các thí sinh nhận huy chương Vàng cá nhân tại lễ bế mạc. Ảnh: T. HUY

“Tôi tin rằng mỗi em sẽ mang về cho mình không chỉ kết quả của một kỳ thi, mà còn là tình bạn quốc tế, là những trải nghiệm không thể nào quên tại mảnh đất hiếu khách và chan chứa tình người này. Hy vọng rằng tình yêu toán học, tinh thần sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn bày tỏ.

5(1).jpg
GS. Wen-Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế IMC trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đại diện đoàn Mông Cổ. Ảnh: T. HUY

Theo ông Mai Quang Huy, đại diện ban giám khảo VIMC 2025, đề thi năm nay bao quát nhiều lĩnh vực đa dạng của toán học và khó hơn so với các năm trước. Điều khiến ban giám khảo ấn tượng không chỉ là những lời giải chính xác mà còn ở sự phong phú trong cách tiếp cận. Nhiều bài toán có nhiều hướng giải hợp lệ, thể hiện tư duy sáng tạo của các thí sinh.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Đoàn Việt Nam xuất sắc giành 18 giải cá nhân (6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng). Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam và Singapore.

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: giải giao lưu văn hóa, giải trò chơi, giải cá nhân xuất sắc, giải đồng đội bài thi cá nhân, giải đồng đội bài thi tập thể và giải thưởng lớn. Dịp này, cờ đăng cai IMC 2026 được trao cho đoàn Mông Cổ.

Kỳ thi Toán quốc tế IMC (International Mathematics Competition) được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên, dành cho học sinh giỏi Toán bậc THCS đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một trong những kỳ thi uy tín nhất hiện nay.

Kỳ thi VIMC 2025 được tổ chức theo chuẩn quốc tế, diễn ra từ ngày 14 đến 19/8 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng, với sự tham gia của 526 thí sinh, 181 giáo viên và 100 khách mời quốc tế đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC 2025 tại Đà Nẵng

Khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC 2025 tại Đà Nẵng

Đà Nẵng sẵn sàng cho Kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC 2025

Đà Nẵng sẵn sàng cho Kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC 2025

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 tại Đà Nẵng: Khẳng định vị thế về giáo dục

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 tại Đà Nẵng: Khẳng định vị thế về giáo dục

(0) Bình luận
x
Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Bế mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025: Đoàn Việt Nam giành 18 huy chương cá nhân

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO