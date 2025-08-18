Xã hội Bế mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025: Đoàn Việt Nam giành 18 huy chương cá nhân ĐNO - Chiều 18/8, Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 sau một tuần diễn ra đã kết thúc. Lễ bế mạc kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng và Công ty CP IEG Toàn Cầu tổ chức trang trọng và đậm tình hữu nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 9, từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 9, từ trái qua) trao huy chương và biểu trưng cho các đội đoạt giải tại cuộc thi. Ảnh: T. HUY

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Lê Thị Bích Thuận cùng đại diện các đoàn dự thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu bế mạc kỳ thi. Ảnh: T. HUY

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, với hơn 500 thí sinh đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đội chủ nhà Việt Nam, kỳ thi đã mang đến bầu không khí sôi nổi, trong sáng và đậm tình hữu nghị. Các em học sinh đã thi đấu công bằng, trung thực, thể hiện tài năng, sự sáng tạo và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế cũng như người dân Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 5, phải sang) và GS. Wen-Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế IMC (ngoài cùng bên trái) trao giải vô địch toàn đoàn cho đoàn Việt Nam và Singapore. Ảnh: T. HUY

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, kỳ thi không chỉ là nơi thử thách trí tuệ mà còn là cơ hội để các em trải nghiệm văn hóa, mở rộng tình bạn, giao lưu và chia sẻ.

Các thí sinh nhận huy chương Vàng cá nhân tại lễ bế mạc. Ảnh: T. HUY

“Tôi tin rằng mỗi em sẽ mang về cho mình không chỉ kết quả của một kỳ thi, mà còn là tình bạn quốc tế, là những trải nghiệm không thể nào quên tại mảnh đất hiếu khách và chan chứa tình người này. Hy vọng rằng tình yêu toán học, tinh thần sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn bày tỏ.

GS. Wen-Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế IMC trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đại diện đoàn Mông Cổ. Ảnh: T. HUY



Theo ông Mai Quang Huy, đại diện ban giám khảo VIMC 2025, đề thi năm nay bao quát nhiều lĩnh vực đa dạng của toán học và khó hơn so với các năm trước. Điều khiến ban giám khảo ấn tượng không chỉ là những lời giải chính xác mà còn ở sự phong phú trong cách tiếp cận. Nhiều bài toán có nhiều hướng giải hợp lệ, thể hiện tư duy sáng tạo của các thí sinh.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Đoàn Việt Nam xuất sắc giành 18 giải cá nhân (6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng). Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam và Singapore.

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: giải giao lưu văn hóa, giải trò chơi, giải cá nhân xuất sắc, giải đồng đội bài thi cá nhân, giải đồng đội bài thi tập thể và giải thưởng lớn. Dịp này, cờ đăng cai IMC 2026 được trao cho đoàn Mông Cổ.