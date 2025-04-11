Xã hội Bộ Công an thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở Đà Nẵng ĐNO - Chiều 3/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến thăm, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ và lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng đi với đoàn.

Đoàn công tác trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HÀ

Đoàn công tác đến phường Cẩm Lệ, nơi nhiều khu dân cư bị cô lập, chia cắt do nước lũ dâng cao.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra và khẳng định lực lượng Công an nhân dân luôn sát cánh cùng nhân dân; thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ, ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đoàn công tác thăm, tặng quà một hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: HẢI HÀ

Tiếp đó, đoàn đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Công an thành phố Đà Nẵng, nơi các cán bộ, chiến sĩ đang túc trực phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu trên tuyến quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Lộc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên biểu dương tinh thần chủ động, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đã không quản nguy hiểm, xông pha trong mưa lớn để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Đoàn công tác đến thăm Công an xã Đại Lộc và Phân trại tạm giam Đại Lộc, kiểm tra công tác ứng trực và động viên lực lượng đang ngày đêm bám địa bàn, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Đoàn công tác Bộ Công an trao quà cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Công an thành phố. Ảnh: HẢI HÀ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng tuyến đầu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, xung kích, bám sát cơ sở; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mọi diễn biến cực đoan của thời tiết, đặc biệt bão số 13 được dự báo có khả năng đổ bộ vào khu vực miền Trung.

Đoàn công tác Bộ Công an thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng túc trực làm nhiệm vụ. Ảnh: HẢI HÀ

Dịp này, đoàn công tác trao tặng quà của cá nhân Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng và lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.

Bộ Công an hỗ trợ 20 tấn gạo, lương thực, nhu yếu phẩm và hơn 1.000 thùng nước sạch cho người dân Đà Nẵng.