Xã hội Bộ đội vượt rừng tiếp tế vùng bị cô lập ở Trà Tân ĐNO - Trời ngớt mưa, theo chân đoàn công tác của Quân khu 5, Lữ đoàn 270, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Trà My và xã Trà Tân, chúng tôi tìm về làng ông Yên, thôn Ngọc Giác, nơi nhiều ngày bị chia cắt hoàn toàn do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 gùi lương thực vào làng ông Yên, xã Trà Tân để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh TẤN SỸ

Từ 7 giờ sáng, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ vượt hơn 30km đường rừng mang hàng cứu trợ đến người dân.

Những con dốc lầy lội, đoạn sạt lở liên tiếp khiến việc vận chuyển hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần “ở đâu khó, có bộ đội”, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa.

Chuyến hàng cứu trợ lần này gồm hơn 4 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mì ăn liền, nước uống, dầu ăn, thuốc men và gần 500 suất quà (bánh chưng, bánh mì, lương khô, quần áo) được chuyển đến các hộ dân bị cô lập.

Thượng tá Võ Tiến Mãnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, cùng với đoàn tiếp cận làng ông Yên, còn hai đoàn khác tiếp tế cho người dân ở thôn Sông Y, xã Trà Tân, nơi có 172 hộ với hơn 680 nhân khẩu bị mất liên lạc từ ngày 27-10 và thôn 5, xã Trà Đốc với gần 100 hộ đồng bào Ca Dong.

Bộ đội và dân quân tự vệ gùi lương thực vào làng ông Yên, thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân. Ảnh TẤN SỸ

"Đường bộ bị chia cắt nên chúng tôi phải hành quân hơn 30km đường rừng. Đến nay, 100% hộ dân vùng bị cô lập đều được tiếp tế đầy đủ, không có trường hợp nào thiếu đói", Thượng tá Võ Tiến Mãnh nói.

Sau gần 4 giờ băng rừng, trung chuyển qua nhiều phương tiện, đoàn công tác tiếp cận được làng ông Yên, thôn Ngọc Giác.

Ông Hồ Văn Thiện, hơn 70 tuổi, xúc động nói: “Tôi sống ở đây từ năm 1976, nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào khủng khiếp như thế. Nước dâng cuốn trôi hết nhà cửa, gà vịt, ruộng vườn. Giờ bà con không biết phải bắt đầu lại từ đâu”.

Ông Hồ Văn Thiện trước túp lều nhỏ mới dựng tạm, còn ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh TẤN SỸ

Bà Hồ Thị Hạnh, người Ca Dong, vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ: “Chỉ trong phút chốc, tôi mất hết tất cả. Cả nhà giờ chỉ còn bốn bao lúa bị ướt, còn lại đều bị nước cuốn. Tôi mong sao sớm có nhà để ổn định cuộc sống”.

Sau khi khảo sát 11 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn ở làng ông Yên, đoàn tiếp tục cơ động đến làng ông Tu, làng ông Y, thôn Trà Giác. Qua thống kê, có 27 ngôi nhà của đồng bào Ca Dong bị sập hoàn toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cho biết, trước mắt xã di dời người dân đến ở tạm tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khu vực trường học hoặc vận động hộ dân khác cho mượn chỗ ở xen ghép.

Xã đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm tạm thời cho bà con trong những ngày mưa lũ còn kéo dài. “Về lâu dài, xã báo cáo thành phố để quy hoạch vùng an toàn, xây dựng nhà ở cho người dân, quyết tâm không để ai phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất hay thiếu ăn, thiếu mặc”, ông Lai nói.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai (thứ hai, bên phải sang) và các lực lượng kiểm tra tình hình sạt lở tại làng ông Yên. Ảnh TẤN SỸ

Nhận những phần quà đầu tiên sau gần một tuần bị cô lập, nhiều người dân làng ông Yên không giấu nổi xúc động.

Ông Hồ Trung Thành bày tỏ: “Gần một tuần rồi mới có người vào thăm hỏi, hỗ trợ. Cảm ơn bộ đội và chính quyền xã Trà Tân mang gạo, mì tôm, bánh chưng, nước suối cho bà con. Có sự quan tâm của Nhà nước, bà con yên tâm, cố gắng vượt qua khó khăn”.

Làng ông Yên, cái tên vốn yên bình nay tan hoang sau dòng nước lũ. Nhiều hộ dân mất nhà, mất kế sinh nhai, cuộc sống trước mắt còn rất gian nan.

Song với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, cùng tinh thần kiên cường của đồng bào Ca Dong, người dân nơi đây đang từng bước gượng dậy sau thiên tai, nỗ lực ổn định cuộc sống và vươn lên trong khó khăn.

Trao quà cho người dân làng ông Yên bị trôi nhà cửa. Ảnh TẤN SỸ

Ông Hồ Trung Thành vui mừng khi nhận quà từ bộ đội trao tặng. Ảnh TẤN SỸ

Xã Trà Tân và các đơn vị bộ đội trao quà hỗ trợ dân làng ông Yên. Ảnh TẤN SỸ