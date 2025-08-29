Xây dựng Đảng Các địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên ĐNO - Sáng 29/8, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

* Tại xã Xuân Phú, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng đoàn công tác thành phố và lãnh đạo địa phương đến thăm, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Ngư tại nhà riêng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ hai, bên phải sang) trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Ngư. Ảnh: BÍCH LIÊN

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Ngư; khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn đảng viên Lê Ngư sống vui, sống khỏe, tiếp tục là “cây cao bóng cả”, động viên con cháu góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. (BÍCH LIÊN)

* Đảng ủy xã Duy Nghĩa vừa tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 9 đảng viên. Đồng chí Đoàn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng dự lễ.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân (thứ 6, bên phải sang) và lãnh đạo xã Duy Nghĩa trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: TUYẾT MAI

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân chúc mừng, ghi nhận đóng góp của các đảng viên xã Duy Nghĩa và mong muốn tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, đồng hành địa phương, nêu gương trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, Đảng ủy xã Thu Bồn tổ chức trao Huy hiệu Đảng, trong đó trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. (TUYẾT MAI)

* Ngày 28/8, Đảng ủy xã Tam Mỹ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên. Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tham dự.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Tam Mỹ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Lãnh đạo xã chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp, cống hiến của các đảng viên, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy phẩm chất người đảng viên trong cuộc sống và công tác. (XUÂN THƯƠNG)

* Sáng 29/8, Đảng ủy xã Thăng Điền tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng Tô Văn Hùng đến dự.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng Tô Văn Hùng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: GIANG BIÊN

Đợt này, Đảng ủy xã Thăng Điền trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 55 năm cho 1 đảng viên; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Riêng 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm do sức khỏe yếu được Đảng ủy xã Thăng Điền trao trực tiếp tại nhà.

Cùng ngày, Đảng ủy xã Thăng Điền tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương , Thành ủy Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (GIANG BIÊN)

* Sáng 29/8, Đảng ủy xã Tiên Phước tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Thiên tham dự.

Các đảng viên xã Tiên Phước vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Ảnh: P.D

Đợt này, Đảng ủy xã Tiên Phước trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 45 năm cho 5 đảng viên, Huy hiệu 40 năm cho 11 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự đóng góp, cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng. (L.DIỄM - P.TRẦN)

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Phú Ninh trao Huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngay sau lễ trao Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã Phú Ninh tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. (QUỐC VƯƠNG)

* Sáng 29/8, Đảng ủy phường Hải Vân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Chủ tịch HĐND phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Thị Tâm. Ảnh: XUÂN THỊNH

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Hải Vân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 55 năm cho 3 đảng viên, Huy hiệu 50 năm cho 1 đảng viên, Huy hiệu 45 năm cho 2 đảng viên, Huy hiệu 40 năm cho 3 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên. (XUÂN THỊNH)

* Sáng 29/8, Đảng ủy xã Thạnh Bình trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quân và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Thủ.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quân. Ảnh: VĂN HUYNH

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình Trần Ngọc Tài chúc mừng 2 đảng viên, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn là tấm gương sáng để cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. (VĂN HUYNH - NGUYỄN HƯNG)

* Chiều 28/8, Đảng ủy phường Điện Bàn Đông tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 30 đảng viên. Trong đó, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 60 năm cho 4 đảng viên, Huy hiệu 55 năm cho 2 đảng viên, Huy hiệu 50 năm cho 3 đảng viên, Huy hiệu 45 năm cho 9 đảng viên, Huy hiệu 40 năm cho 7 đảng viên và Huy hiệu 30 năm cho 4 đảng viên. (KHÁNH LINH - THU HẰNG)

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: THU HẰNG

* Đảng ủy xã Phước Trà vừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn. Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Mai Văn Tư tham dự.

Đợt này, xã Phước Trà trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Thị Dung và Huy hiệu 45 năm cho đảng viên Trần Công Trường.

Lãnh đạo xã Phước Trà bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương sáng, động viên thế hệ trẻ phát huy tinh thần cách mạng, góp phần dựng xây quê hương đất nước ngày càng phát triển. (VĂN LỢI)

* Ngày 28/8, Đảng ủy xã Thăng Bình tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 43 đảng viên. Trong đó trao Huy hiệu 55 năm cho 4 đảng viên, Huy hiệu 50 năm cho 2 đảng viên, Huy hiệu 45 năm cho 14 đảng viên, Huy hiệu 40 năm cho 11 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên. (ĐÌNH HIỆP)