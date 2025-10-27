Quốc phòng - An ninh Cảnh báo 113 điểm ngập úng, chia cắt giao thông trên các tuyến huyết mạch ĐNO - Đến trưa 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ghi nhận 113 điểm ngập úng, chia cắt giao thông tại nhiều tuyến đường thuộc các xã, phường khu vực trung du và miền núi.

CSGT kịp thời hỗ trợ, nhắc nhở người đi đường đảm bảo an toàn khi băng qua các điểm ngập úng, chia cắt giao thông. Ảnh: CSGT cung cấp

Sáng 27/10, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều vị trí bị ngập sâu và sạt lở.

Tại xã Lãnh Ngọc, nước lũ gây ngập tại Km15+800 khu vực ngầm tràn sông Tum và tại Km44+85, dòng chảy mạnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại xã Trà My, quốc lộ 40B bị ngập sâu tại Km59+182, Km61+150 và đoạn qua cầu sông Trường, giao thông bị gián đoạn.

Tại xã Trà Dương và xã Trà Đốc, nhiều đoạn đường liên xã bị nước lũ tràn qua, phương tiện không thể lưu thông.

Trên tuyến tránh Trà My đi Nam Trà My xuất hiện nhiều điểm nước chảy xiết, nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện.

Tại xã Sơn Cẩm Hà, cầu Sông Tiên trên tuyến ĐH9 và cầu Tài Thành, cầu Tiên Châu bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ.

Tại xã Thạnh Bình, tuyến ĐH đi Tiên Thọ ghi nhận nhiều điểm nước tràn mặt đường.

Tại xã Tiên Phước, nước dâng tại cầu thôn 6 và khu vực cầu chìm nối đường Mẹ Thứ với La Vĩnh Huy, khiến việc đi lại bị gián đoạn.

Tại xã Đức Phú, khu vực cầu Giếng Giỏ bị ngập.

Xã Hà Nha ghi nhận đồng thời ba điểm ngập tại thôn Trường An, thôn Bàn Thạch và thôn Ba Khê.

Trên tuyến 14G qua xã Sông Kôn và một số điểm tại xã Vu Gia, tuyến đường vào thôn Quảng Đại cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Tại phường Bàn Thạch, nước dâng nhanh tại khu vực cầu Mỹ Cang, tại cầu Tây Yên nước đang lên, nguy hiểm cho người và phương tiện khi băng điểm ngập.

CSGT bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn. Ảnh: CSGT cung cấp

Trước tình hình trên, Phòng CSGT bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và hướng dẫn người dân không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực 24/24 để hỗ trợ cứu hộ phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông và phối hợp ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Phòng CSGT Công an thành phố đề nghị người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết, tuyệt đối không cố vượt qua vùng ngập hoặc khu vực nước chảy xiết.

Đồng thời, chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.