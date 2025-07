Chính quyền - đoàn thể Cầu nối thông tin giữa chính quyền với nhân dân Trong những ngày đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền các xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thiết lập các trang mạng xã hội chính danh để đưa thông tin, thông báo hành chính kịp thời, chính xác đến với người dân, rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan nhà nước với công dân.

Phường Bàn Thạch đưa hoạt động lên fanpage kịp thời để người dân nắm thông tin. Ảnh: CHÂU NỮ

Kênh thông tin linh hoạt

Ngày 2/7, chị chị Võ Thị Bạch Tuyết (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) làm một số giấy tờ cá nhân. Nếu không có thông tin trên fanpage Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Bàn Thạch, có lẽ chị Tuyết rất khó để biết trung tâm đóng ở số 68 Hùng Vương, phường Bàn Thạch (trụ sở của Thành ủy Tam Kỳ cũ).

Chị Tuyết chia sẻ: “Tôi theo dõi trang Cung ứng dịch vụ công Bàn Thạch từ ngày đầu trang được thiết lập (ngày 30/6), hầu như tất cả thông tin liên quan mật thiết đến người dân, hoạt động của chính quyền đều được cập nhật kịp thời”.

Ông Võ Văn Thiên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bàn Thạch cho biết, trong khi chưa thể lập website để đưa thông tin thì đơn vị Bàn Thạch lập fanpage “TT Cung ứng DV công Bàn Thạch” để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến với người dân. Ngoài ra, đơn vị còn tuyên truyền qua các kênh Zalo, YouTube…

Thông tin, hình ảnh của trang TT Cung ứng DC công Bàn Thạch. Ảnh: CHÂU NỮ

Trong khó khăn chung của ngày đầu thành lập phường mới, dù nhân sự mỏng, thiếu máy móc, chưa có hệ thống truyền thanh cơ sở, nhưng Giám đốc Trung tâm, nhân viên, kể cả cán bộ Thư viện cộng đồng thành phố Tam Kỳ (cũ) đã đảm nhiệm luôn vai trò đưa tin. Chỉ vài giờ sau mỗi sự kiện như hội nghị/kỳ họp lần thứ nhất của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, công bố cán bộ, thì các nội dung, hình ảnh, clip đều được cập nhật kịp thời trên fanpage Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

Trong khi đó, công an các xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng thiết lập fanpage chính danh để thông tin, chia sẻ những bài viết về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cảnh báo, phản bác thông tin sai lệch, kể cả tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua kênh này.

Fanpage Công an xã Hà Nha, trang thông tin chính thức về an ninh, trật tự của Công an xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng đến nay thu hút hơn 9.500 lượt like, hơn 14 nghìn lượt theo dõi.

Fanpage này đưa khá nhiều thông tin bổ ích, được người dân quan tâm chia sẻ, như danh sách số điện thoại trực ban công an cấp xã trên địa bàn thành phố; cống bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ; thông báo 25 địa điểm tiếp công dân đến làm thủ tục cấp căn cước của Công an thành phố Đà Nẵng; công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Hà Nha; cảnh báo lợi dụng thông tin sáp nhập để lừa đảo…

Fanpage của Công an xã Hà Nha cung cấp thông tin cần thiết đến người dân. Ảnh: CHÂU NỮ

Nỗ lực kết nối

Bà Tô Thị Hiền Thúy, cán bộ xã Avương nói, sau khi thành lập xã Avương (trên cơ sở sáp nhập xã BhaLêê và Avương, huyện Tây Giang cũ), xã đã thiết lập trang thông tin chính thức xã Avương - thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ phụ trách trang từng công tác tại Trung tâm Truyền thanh - truyền hình huyện nên có kinh nghiệm trong việc chuyển tải thông tin mọi mặt đến người dân, nội dung được lãnh đạo xã duyệt trước khi cập nhật. Dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhất là về máy móc, trang thiết bị nhưng đội ngũ làm công tác văn hóa xã hội và hành chính công nỗ lực đưa thông tin, hình ảnh đến với người dân, đôi khi chỉ với thiết bị duy nhất là… chiếc điện thoại.

Khi thành lập các xã phường mới với quy mô dân số và diện tích rộng hơn, trụ sở các cơ quan (Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã…) thường đóng nhiều nơi chứ không tập trung như trước.

Chẳng hạn, đối với xã miền núi Trà Linh (thành lập từ xã Trà Nam và Trà Linh, huyện Nam Trà My cũ) thì trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đóng ở thôn 3, xã Trà Linh (trụ sở UBND xã Trà Linh cũ); trong khi đó, trụ sở Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã đóng ở trụ sở UBND xã Trà Nam cũ. Nếu không được thông tin đầy đủ, người dân rất dễ bối rối khi cần liên hệ công việc. Vì vậy, việc lập fanpage để thông báo lịch tiếp dân, địa điểm giải quyết thủ tục, số điện thoại liên hệ, thông tin điều hành, hoạt động của đơn vị... trở nên vô cùng cần thiết.

Những fanpage chính danh của các xã phường, công an các địa phương, đơn vị có thể xem là cầu nối không chỉ cung cấp thông tin mà còn tiếp nhận góp ý, phản ánh của người dân.

Việc thiết lập những trang tin chính danh để tương tác với nhân dân trong bối cảnh mới thành lập địa phương, đơn vị có thể được xem là nỗ lực và là bước tiến đáng ghi nhận của bộ máy công quyền trong hành trình chuyển đổi số, linh hoạt và gần dân hơn; rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan nhà nước với công dân.