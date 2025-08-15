Chính quyền - đoàn thể Ra mắt cẩm nang hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo biên soạn cẩm nang, Nhà Xuất bản Văn hóa Dân tộc xuất bản gồm sách in và sách điện tử qua 2 nền tảng nxbvanhoadantoc.vn và sachdientu.vn.

Cẩm nang gồm 5 chương, hướng dẫn những nội dung nhiệm vụ, trình tự thủ tục thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện đối với một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin.

Cẩm nang nhằm triển khai hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã với vai trò là cấp chính quyền sát dân nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, nơi trực tiếp tổ chức các hoạt động quản lý, điều hành các công việc hành chính là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp cán bộ, công chức tra cứu, nắm vững quy định, góp phần triển khai hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân.