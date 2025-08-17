Chính trị Phường Hải Châu và xã Hùng Sơn ký kết chương trình kết nghĩa

ĐNO - Chiều 16/8, tại xã Hùng Sơn, Đảng ủy phường Hải Châu và Đảng ủy xã Hùng Sơn tổ chức ký kết chương trình kết nghĩa giữa hai địa phương.

Lãnh đạo phường Hải Châu và xã Hùng Sơn ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: PARAI

Chương trình kết nghĩa nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường liên kết nội thành - vùng xa, phát huy thế mạnh của từng địa phương để cùng phát triển bền vững.



Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cải cách hành chính - chuyển đổi số; giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; an sinh; phát triển kinh tế và quảng bá sản phẩm địa phương.

Hai bên duy trì trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ định kỳ và đánh giá hiệu quả hợp tác để hoàn thiện, phát huy hơn nữa tinh thần kết nghĩa, chung tay vì sự phát triển toàn diện của thành phố.

Phường Hải Châu trao quà hỗ trợ xã Hùng Sơn nhân sự kiện kết nghĩa. Ảnh: PARAI

Dịp này, phường Hải Châu hỗ trợ 160 triệu đồng cho 2 hộ dân xã Hùng Sơn có nhà bị sập do lốc xoáy; tặng đồ dùng học tập và nhiều phần quà khác với trị giá hơn 150 triệu đồng.