Nông nghiệp - Nông thôn

Xã Gò Nổi tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi

VIẾT TRỌNG - QUỐC THÀNH 19/08/2025 15:12

ĐNO - Xã Gò Nổi hiện có hơn 100 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, địa phương khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, triển khai tiêu hủy, vệ sinh, tiêu độc và tuyên truyền phòng dịch.

lon 1
Đàn lợn của bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân phát triển khỏe mạnh khi sớm được cách ly, chăm sóc. Ảnh: V.T

Xã Gò Nổi ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào ngày 28/7, đến nay lan ra 11 hộ tại 4 thôn. Tổng số lợn mắc bệnh trên 100 con với tổng trọng lượng trên 5 tấn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân (xã Gò Nổi) nuôi đàn lợn 20 con. Ngày 28/7, đàn lợn có triệu chứng nhiễm tả lợn châu Phi, bà Nhân lập tức báo cáo UBND xã để được hướng dẫn xử lý. Sau phân loại, lực lượng chức năng tiêu hủy 10 con lợn nhiễm bệnh, đồng thời tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Đối với 10 con lợn chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh được cách ly để tiếp tục chăm sóc, theo dõi và sử dụng thuốc hợp lý giúp nâng cao sức đề kháng cho lợn.

"Đến nay đàn lợn hoàn toàn khỏe mạnh và chưa xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Nhờ cách làm này tôi vẫn duy trì được đàn lợn, hạn chế thiệt hại về kinh tế", bà Nhân nói.

lon 2
Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch tả lợn châu Phi của xã Gò Nổi hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại. Ảnh: V.T

Xác định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, xã Gò Nổi chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch theo đúng quy định.

Ngay khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên. Đồng thời huy động nguồn lực và bố trí kinh phí triển khai phòng chống dịch.

Ông Lê Ngọc Nhiệm, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch tả lợn châu Phi xã Gò Nổi cho biết, ngoài thường xuyên tuyên truyền, Tổ phản ứng nhanh còn xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế dịch lây lan. Đồng thời, kiên quyết tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh và mạnh tay xử lý các trường hợp che giấu dịch, chậm báo cáo, làm lây lan dịch bệnh.

