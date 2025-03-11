Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng cấp kinh phí để đảm bảo giao thông đường bộ do ảnh hưởng mưa bão ĐNO - Ngày 3/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký Quyết định số 2336 về việc cấp kinh phí triển khai thực hiện xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông các công trình đường bộ do ảnh hưởng của các đợt mưa bão trên địa bàn thành phố.

Xúc dọn đất đá sạt lở làm tắc giao thông trên tuyến ĐT606, qua địa bàn xã Hùng Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ

UBND thành phố quyết định xuất chi hơn 6,6 tỷ đồng từ Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng cho Sở Xây dựng triển khai thực hiện xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông các công trình đường bộ do ảnh hưởng của các đợt mưa bão vừa qua gây ra.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục công tác thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Quốc lộ 40B bị thiệt hại rất nặng. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 12 từ ngày 23/10 đến trưa ngày 3/11 gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mà thành phố đang quản lý gần 196 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại của các tuyến quốc lộ 40B, 14G, 14D, 24C, 14B, 14H (chưa tính quốc lộ 14E bàn giao cho chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp) chiếm hơn 82,8 tỷ đồng.

Sơ bộ thiệt hại trên các tuyến tỉnh lộ (ĐT) là hơn 111,249 tỷ đồng. Trong số này, kinh phí khắc phục tuyến ĐT615 ước tính hơn 18 tỷ đồng để hốt sụt taluy dương, nhất là xây dựng mới cầu Ông Hội đã bị hư hỏng rất nặng, mất an toàn. Hư hỏng của tuyến ĐT606 cần kinh phí khắc phục hơn 18 tỷ đồng; tuyến ĐT601 chiếm 14,77 tỷ đồng (chưa tính kinh phí khắc phục từ km33+900 đến cuối tuyến).

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua phường Ngũ Hành Sơn bị sụt lún, hư hỏng. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, tổng sơ bộ thiệt hại mà đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 12 từ ngày 23/10 đến trưa ngày 3/11 gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng gần 196 tỷ đồng là chưa tính các tuyến cao tốc, đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 1 qua địa bàn.

[VIDEO] - Thông xe bước một qua lý trình km82+500, quốc lộ 40B (địa phận xã Trà Tân) vào chiều nay 3/11:

Ngoài ra, nhiều vị trí của một số tuyến quốc lộ, ĐT hiện chưa thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, một số điểm vẫn ngập sâu trong nước. Chưa kể, thiệt hại trên các tuyến đường được giao cho cấp xã quản lý chưa thống kê được.