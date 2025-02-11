Giao thông - Xây dựng Tập trung thông tuyến giao thông, khắc phục sạt lở bờ sông Thu Bồn ĐNO - Ngày 2/11, các lực lượng tiếp tục triển khai phương án khắc phục sạt lở, cắt đường để thông trục ngang quốc lộ 40B và ĐT606 đi về miền núi.

Xe múc xúc dọn đất đá sạt lở gây chia cắt đoạn km60+080 lên cuối tuyến ĐT606, qua xã Hùng Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ

Tuyến ĐT606 (qua địa phận các xã: A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn) tiếp tục bị ách tắc giao thông tại vị trí km43+300, đoạn lý trình km60+000 đến km68+000 do sạt lở.

Giám đốc Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đông Phong Lương Mạnh Hùng (nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên) cho biết, chính quyền địa phương và đơn vị vận động người dân cho mượn đất làm đường tạm bên cạnh, trong khi chờ khắc phục tại km43+300. Như vậy, phương tiện có thể lưu thông từ đầu tuyến lên đến km60+000 (xã Hùng Sơn).

Ông Hùng cho biết, việc triển khai dọn dẹp đất đá, cây cối sạt lở đoạn lý trình từ km60+000 lên đến cuối tuyến mất nhiều thời gian.

“Khu vực tuyến ĐT606 hiện đang mưa, nguy cơ tái sạt lở có thể xảy ra. Đơn vị đang chia làm 2 mũi, 1 mũi khắc phục vị trí km43+300, mũi còn lại triển khai nhiệm vụ từ km60+00 trở lên. Việc liên lạc đang gặp khó vì sóng điện thoại chập chờn, nhiều lúc mất sóng", ông Hùng nói.

Trên quốc lộ 40B, Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam là đơn vị quản lý, bảo trì thường xuyên đoạn từ đầu tuyến lên đến km85+850 (qua địa phận các phường: Quảng Phú, Hương Trà, Tam Kỳ; các xã: Chiên Đàn, Phú Ninh, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Trà My, Trà Tân).

Đơn vị này cho biết đã lắp đặt cống tạm, xúc dọn tại km82+500 để thông tuyến. Tuy nhiên, trời đang mưa nên tiến độ thực hiện bị chậm so với dự kiến.

Đơn vị quản lý đoạn lý trình km85+850 đến km141+080 (địa phận các xã Nam Trà My và Trà Linh) là Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam cho biết sáng 2/11, tiếp tục xúc dọn thông xe đoạn từ km120 về phía cuối tuyến.

Một vị trí bị sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Qua kiểm tra thực tế, tuần đường phát hiện cầu BTCT tại lý trình km114+781 bị sạt lở bên trái, sụt đất đắp đường dẫn bên trái mố M1.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Trần Ngọc Thanh cho biết đã yêu cầu đơn vị quản lý cầu bịt bên dưới chân rồi đổ bê tông lấp lại, phải làm gấp để không xảy ra xói trôi nền đường dẫn.

* Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng trên tuyến sông Thu Bồn, thuộc địa phận thôn Tĩnh Yên (xã Thu Bồn) với chiều dài khoảng 100m, đe dọa trực tiếp đến nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, bộ đội và các đoàn thể nhanh chóng triển khai đắp đê, gia cố bờ sông.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cùng bộ đội và các lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng triển khai gia cố bờ sông Thu Bồn. Ảnh: HÒA KHÁNH



Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cùng các lực lượng chức năng địa phương và bộ đội tích cực vận chuyển bao tải đất, vật liệu, san gạt và gia cố vị trí sạt lở, ngăn chặn nguy cơ sạt lở lan rộng, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng (thứ hai, bên phải sang), Phó Giám đốc Công an thành phố động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: HÒA KHÁNH

Hiện nay, khu vực sạt lở ở bờ sông Thu Bồn cơ bản được khắc phục tạm thời, hạn chế tối đa thiệt hại, tạo điều kiện để chính quyền tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý lâu dài, bền vững.