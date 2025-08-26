Thế giới Đảo Jeju ngăn chặn hành vi không đúng mực của du khách nước ngoài ĐNO - Đảo Jeju, hay còn gọi “Hawaii của Hàn Quốc” vừa ban hành hướng dẫn đa ngôn ngữ cảnh báo du khách quốc tế cần cư xử đúng mực, sau một loạt sự cố du lịch gây mất trật tự công cộng.

Du khách chụp ảnh gần bãi biển Hamdeok ở đảo Jeju. Ảnh: Getty Images

Theo CNN, Jeju, hòn đảo nổi tiếng với làn nước trong xanh lấp lánh, những cánh đồng trà xanh mướt và ngọn núi lửa Halla-san phủ đầy tuyết trắng, đón hơn 13 triệu lượt khách du lịch vào năm ngoái, trong đó có 1,9 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, từ Seoul đến Jeju hiện là một trong những tuyến bay nhộn nhịp nhất thế giới.

Thống kê của Hiệp hội Du lịch Jeju, kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc, lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm đảo Jeju hằng năm tăng gần 4 lần. Tuy nhiên cũng đi kèm với những vấn đề nổi cộm khi người dân Jeju bắt đầu phàn nàn về hành vi sai trái của khách du lịch nước ngoài. Chính quyền Jeju cho rằng các hành vi này cần được ngăn chặn.

Theo CNN, các quan chức Jeju cho biết đã in 8.000 bản hướng dẫn bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp thông tin cho du khách nước ngoài, những người có thể chưa hiểu biết về quy định và văn hóa địa phương.

Ví dụ, hút thuốc lá ở khu vực không được chỉ định, đi bộ vi phạm quy tắc giao thông, xả rác và gây hại cho môi trường có thể bị phạt 50.000 KRW (35,77 USD). Việc vi phạm các hành vi nêu trên cũng có thể bị phạt tù nhẹ.

Trong khi đó, làng Bukchon Hanok lịch sử của Hàn Quốc áp dụng lệnh giới nghiêm ngặt đối với người nước ngoài vào năm ngoái sau khi người dân địa phương phàn nàn về mức độ tiếng ồn.



Biển xanh lấp lánh trên đảo Jeju. Ảnh: CNN

Không chỉ riêng Jeju, nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới cũng ban hành một loạt quy định nhằm chấn chỉnh khách du lịch nước ngoài không tuân thủ các quy định hay tôn trọng văn hóa địa phương khi gây ra hành vi phản cảm.

Như Nhật Bản phát hành hướng dẫn về nghi thức xã giao và cảnh báo cho du khách nước ngoài về các vi phạm liên quan đến hành vi cư xử trong nhiều năm qua. Năm ngoái, khu phố lịch sử Gion của Kyoto có hành động chống lại khách du lịch nước ngoài bị cáo buộc vi phạm quy định và chụp ảnh geisha ở khu vực bị cấm.

Bali, hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất của Indonesia vật lộn với hành vi xấu của một số khách du lịch trong nhiều năm. Bali ban hành quy định buộc khách du lịch nước ngoài mặc trang phục kín đáo và phù hợp, đặc biệt khi đến thăm các địa điểm linh thiêng, điểm tham quan du lịch và nơi công cộng hoặc khi tham gia các hoạt động ở Bali.

Mùa hè năm ngoái, hình ảnh cư dân địa phương ở Barcelona (Tây Ban Nha) bắn súng nước vào khách du lịch vì quá mệt mỏi bởi tình trạng du lịch quá tải, lan truyền khắp thế giới. Năm nay cũng tương tự với những người biểu tình xuống đường trên khắp Tây Ban Nha và Ý.

Trong khi đó, tại Paris (Pháp), nhân viên Bảo tàng Louvre tự phát đình công để phản ứng với những gì cảm thấy du lịch quá tải không thể kiểm soát.

Ông Ruben Santopietro, Giám đốc điều hành của Công ty Du lịch Visit Italy nói: “Một thành phố mà cư dân không hài lòng là một thành phố không hoạt động hiệu quả. Điều này sẽ làm mất đi bản sắc hoàn toàn. Người dân cảm thấy bị cô lập khi các khu phố chỉ tập trung vào khách du lịch”.