An ninh trật tự Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, phát triển sâu rộng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Công an phường Hòa Cường tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, doanh nghiệp và chủ cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn. ẢNH: ĐVCC

Tập trung xây dựng phong trào

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngay sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công an phường Hòa Cường nhanh chóng bắt tay ổn định cơ cấu tổ chức, duy trì công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm.

Tiếp tục tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, Công an phường đấu tranh, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản với 20 đối tượng vi phạm; 1 vụ gây rối trật tự công cộng…

Song song công tác đấu tranh xử lý tội phạm, Công an phường Hòa Cường chú trọng triển khai, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, tiêu biểu như: “Nhà trọ văn minh”, “Nhà trọ 3 phòng”, “3 nắm”, “Khu dân cư không có tiếng ồn”… Những mô hình này phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật thu hút hơn 800 người dân, đại diện cơ quan, tổ chức, chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tham gia.

Thượng tá Huỳnh Mến, Trưởng Công an phường cho biết, thời gian qua, thực hiện phương châm “Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Mỗi mô hình, cách làm hay đều hướng tới mục tiêu đem lại bình yên và cuộc sống an lành cho nhân dân.

Trong khi đó, năm 2025, tại phường Hòa Khánh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

Cụ thể, tổ chức 150 buổi tuyên truyền với hơn 50.000 lượt người tham gia; vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát, đến nay có 132 điểm; duy trì 12 mô hình hoạt động có hiệu quả: “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng và phòng chống thiên tai”; “Đội bốc xếp tự quản”, “Đội tự quản sinh viên ký túc xá”, “Công an hưu trí tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”...

Từ đầu năm đến nay, Công an phường Hòa Khánh tổ chức 1.272 lượt tuần tra, nhắc nhở 846 trường hợp sơ hở trong quản lý tài sản, 605 trường hợp mở nhạc gây ồn ào trong khu dân cư, giải tán 317 nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự tại khu dân cư; nhắc nhở 167 lượt các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn trật tự đô thị.

Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền; duy trì 242 “Điểm chữa cháy công cộng và phòng, chống thiên tai”, 43 “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”, 39 “Điểm chữa cháy công cộng ban đầu”; vận động 100% hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay, 100% hộ gia đình có nhà từ 2 tầng trở lên bố trí lối thoát nạn thứ 2…

Chỉ huy Công an phường Hòa Khánh cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng thời củng cố, nâng cao vai trò của tổ trưởng tổ dân phố, khu dân cư trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lồng ghép xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an phường Hòa Khánh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. ẢNH: ĐVCC

Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Thời gian qua, lực lượng an ninh trật tự cơ sở tích cực phối hợp công an chính quy trong tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, tuần tra và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Sau sáp nhập, Đà Nẵng có 2.438 Tổ Bảo vệ an ninh trật tự với hơn 8.500 thành viên.

Hơn 1 năm qua, các tổ đã hỗ trợ công an phường, xã nắm tình hình, cung cấp 4.598 tin vi phạm pháp luật, giúp giải quyết 3.127 vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở. Đồng thời tổ chức 8.841 buổi tuyên truyền với 587.219 lượt người tham dự; hỗ trợ 813 vụ việc liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra 13.294 lượt nhân khẩu, phát hiện xử lý 288 trường hợp không đăng ký tạm trú, 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Theo Công an thành phố, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển sâu rộng, phát huy vai trò tích cực, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục xây dựng, quản lý lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn sau sáp nhập.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh mạng xã hội trong tuyên truyền; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.