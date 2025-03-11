Xã hội Di dời 39 hộ dân ở xã Hùng Sơn khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ĐNO - Chiều tối 2/11, các Đồn Biên phòng Tr’hy, Gary (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) phối hợp xã Hùng Sơn khẩn trương di dời 39 hộ dân khu vực nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp địa phương di dời các hộ dân thôn Voong (xã Hùng Sơn) đến nơi an toàn. Ảnh: HỒNG ANH

Tại thôn Voong, Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp các lực lượng của xã Hùng Sơn di dời 32 hộ dân với 125 nhân khẩu cùng toàn bộ tài sản đến nơi an toàn.

Trong đó, 28 hộ (103 khẩu) thuộc tổ 7 được bố trí tạm trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tr’hy; 4 hộ (22 khẩu) thuộc tổ 1 được bố trí tại các nhà dân kiên cố trong thôn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gary phối hợp địa phương di dời tài sản của người dân thôn A Ting (xã Hùng Sơn) đến nơi an toàn. Ảnh: HỒNG ANH

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Gary phối hợp chính quyền địa phương di dời 6 hộ dân ở thôn A Ting và 1 hộ ở thôn A Rooi đến nơi an toàn.

[VIDEO] - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy di dời người dân thôn Voong (xã Hùng Sơn) đến nơi an toàn:

Tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn xã Hùng Sơn vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương đang theo dõi chặt chẽ để ứng phó kịp thời các sự cố.