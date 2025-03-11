Giảm nghèo - An sinh Những tấm lòng sẻ chia với người dân vùng lũ Sáng 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp Thúy Ty trao 350 suất quà, trị giá 80 triệu đồng, hỗ trợ cho người dân thôn Đông An (xã Đại Lộc).

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh phối hợp doanh nghiệp Thúy Ty trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đại Lộc. Ảnh: V.D

Mỗi suất quà gồm mì gói, nước uống, bánh kẹo, thuốc men và một phần tiền mặt, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Toàn bộ kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Tam Anh.

Đoàn còn đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là cầu nối yêu thương từ xã Tam Anh gửi đến xã Đại Lộc.

Cùng ngày, Công đoàn xã Núi Thành đến thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Lê Thị Hồng Diệu - Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Liên doanh May Như Thành có người thân không may tử vong trong đợt lũ.

Trong đợt lũ vừa qua, ông Lê Văn Chung (53 tuổi) là bố của đoàn viên Lê Thị Hồng Diệu không may bị đuối nước và qua đời.

Bà Trần Thị Diệu Phúc, Chủ tịch Công đoàn xã Núi Thành thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời trao 2 triệu đồng hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn, giúp gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.