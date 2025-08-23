Giao thông - Xây dựng "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân bàn giao mặt bằng ĐNO - Vận dụng linh hoạt công tác dân vận vào thực tiễn, trong vòng 15 ngày qua, xã Hiệp Đức đã tuyên truyền, vận động 26 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Tổ công tác xã Hiệp Đức làm việc với một hộ dân ở khối phố Bình Hòa về giải phóng mặt bằng. Ảnh: THANH VY

Ngày 22/8, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh và Chủ tịch UBND xã Lưu Hoàng Ân chia nhau đứng đầu các tổ công tác đi đến 6 hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc đã đồng thuận nhưng chưa đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn qua địa bàn xã Hiệp Đức.

Tại nơi tổ công tác đến, đại diện lãnh đạo địa phương bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ trước việc hộ gia đình bị ảnh hưởng do dự án đi qua, làm xáo trộn cuộc sống.

Người có trách nhiệm cũng phân tích những lợi ích mà dự án mang lại cho gia đình, cộng đồng dân cư và sự phát triển của quê hương, đất nước. Đối với trường hợp hộ dân chưa đồng thuận, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giải thích, giải đáp trên cơ sở vận dụng các quy định của pháp luật, áp dụng các chính sách hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho gia đình bị ảnh hưởng.

Theo ông Lê Quang Quỳnh, cách đây 15 ngày, địa phương còn vướng mặt bằng thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E tại vị trí của 28 hộ dân. Đảng ủy và UBND xã tiếp tục vận dụng công tác dân vận, phân công các tổ trực tiếp gặp gỡ từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Đến ngày 22/8, toàn xã có 26 hộ đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Xã Hiệp Đức hiện nay chỉ còn 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng gồm ông Trần Văn Thanh và ông Võ Ngọc Tám, cùng ở khối phố An Nam. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức cho biết, qua rà soát hồ sơ pháp lý thì thửa đất của hộ ông Trần Văn Thanh đã được bồi thường tại Quyết định số 32, ngày 27/3/2006 của UBND huyện Hiệp Đức (cũ) về việc phê duyệt giá trị bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng công trình các khu quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn thị trấn Tân An (cũ).

Lãnh đạo xã Hiệp Đức chia sẻ, hộ ông Trần Văn Thanh hiện nay chưa đồng ý nhận tiền bồi thường về cây cối. Địa phương sẽ tiếp tục đối thoại, vận động; nếu gia đình quá khó khăn xã tính đến phương án có thể hỗ trợ gạch, xi măng, tôn ngoài cơ chế, quy định.

“ Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn km15+270

- km89+700, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) có tổng chiều dài tuyến 71,38km, đi qua địa bàn 7 xã gồm: Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.848 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 7/3/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025. Công trình qua xã Hiệp Đức là đoạn km43+804 - km53+155 (chiều dài 9,35km).

Trong khi đó, trường hợp hộ ông Võ Ngọc Tám, UBND huyện Hiệp Đức (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 393, ngày 21/6/2025. Trong đó, thu hồi 73,7m2 đất cây lâu năm, thửa số 25, tờ bản đồ số 114-2023. Hộ gia đình đề nghị nhà nước giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình và ông Võ Văn Bốn đã kéo dài từ năm 2022 đến nay (phạm vi tranh chấp không nằm trong diện tích thu hồi 73,7m2).

UBND xã Hiệp Đức đã có văn bản kính đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 9 - Đà Nẵng sớm có kết quả giải quyết tranh chấp để có cơ sở thực hiện trong thời gian đến.

Nhà thầu triển khai thi công ở vị trí mà địa phương đã vận động người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Lê Quang Quỳnh cho biết, địa phương sẽ tiếp tục vận động, kể cả đối thoại đối với 2 hộ trên; phấn đấu cuối tháng 8 này sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc Ban Điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (trực thuộc Ban Quản lý dự án 4) chia sẻ, đơn vị đánh giá cao sự vào cuộc đầy trách nhiệm, quyết liệt và thấu tình đạt lý của Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức. Những vị trí đã vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đơn vị chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công để tạo động lực lan tỏa, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.