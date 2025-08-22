Thứ Sáu, 22/8/2025
Giáo dục - Việc làm

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2025

AN HỘI 22/08/2025 14:21

Trường Đại học Hạ Long vừa công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo năm 2025 - 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2025 - 2026

Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Hạ Long xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 - 27,32 điểm.

Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn lấy 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Toán lấy 23,3 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long năm 2025 theo các phương thức xét tuyển như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2025 3
Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2025 1
Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2025

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.

Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Dựa trên học bạ THPT

Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Yếu tố bổ sung

Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.

Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.

Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):

Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.

