Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực miền Trung và hướng dẫn tra cứu nhanh

AN HỘI 22/08/2025 10:47

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực miền Trung: Xem điểm nhanh, chính xác cùng hướng dẫn chi tiết để tra cứu dễ dàng!

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực miền Trung

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực miền Trung 2025 trên website của các trường đại học, cao đẳng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã kết thúc, và bây giờ là lúc các bạn hồi hộp chờ đợi kết quả. Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu điểm chuẩn, chúng tôi đã tổng hợp các đường link chính thức và uy tín của các trường đại học hàng đầu khu vực miền Trung.

STTTên TrườngWebsite
1Đại học Đà Nẵnghttp://www.udn.vn/
2Đại học Huếhttp://hueuni.edu.vn/
3Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)https://due.udn.vn/
4Trường Đại học Y Dược (ĐH Huế)https://huemed-univ.edu.vn/
5Trường Đại học Duy Tânhttps://duytan.edu.vn/
6Trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)https://ued.udn.vn/
7Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng)https://ute.udn.vn/
8Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Huế)https://huaf.edu.vn/
9Trường Đại học Nha Tranghttp://ntu.edu.vn/
10Trường Đại học Quy Nhơnhttps://qnu.edu.vn/

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực miền Trung 2025 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực miền Trung

Hướng dẫn tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Hướng dẫn tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng

Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

