Giáo dục - Việc làm Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Nam và hướng dẫn tra cứu nhanh Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Nam: Xem điểm nhanh, chính xác cùng hướng dẫn chi tiết để tra cứu dễ dàng!

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Nam

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực phía Nam 2025 trên website của các trường đại học, cao đẳng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã kết thúc, và bây giờ là lúc các bạn hồi hộp chờ đợi kết quả. Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu điểm chuẩn, chúng tôi đã tổng hợp các đường link chính thức và uy tín của các trường đại học hàng đầu khu vực phía Nam.

STT Tên Trường Website 1 Đại học Quốc gia TP.HCM https://vnuhcm.edu.vn/ 2 Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) https://www.hcmut.edu.vn/ 3 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM https://www.ueh.edu.vn/ 4 Trường Đại học Y Dược TP.HCM https://ump.edu.vn/ 5 Trường Đại học Tôn Đức Thắng https://tdtu.edu.vn/ 6 Trường Đại học Cần Thơ https://www.ctu.edu.vn/ 7 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM https://www.uef.edu.vn/ 8 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành https://ntt.edu.vn/ 9 Trường Đại học Sài Gòn https://sgu.edu.vn/ 10 Trường Đại học Luật TP.HCM https://www.hcmulaw.edu.vn/ 11 Trường Đại học Mở TP.HCM https://ou.edu.vn/ 12 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM https://iuh.edu.vn/ 13 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM https://ut.edu.vn/ 14 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM https://uah.edu.vn/ 15 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM https://hcmue.edu.vn/ 16 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM https://hcmuaf.edu.vn/ 17 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM https://hcmute.edu.vn/ 18 Trường Đại học Văn Hiến https://vhu.edu.vn/ 19 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng https://hiu.vn/ 20 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) https://hcmussh.edu.vn/ 21 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) https://hcmus.edu.vn/

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực phía Nam 2025 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Nam

Hướng dẫn tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Hướng dẫn tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng

Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.