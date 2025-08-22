Giáo dục - Việc làm Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc và hướng dẫn tra cứu nhanh Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc: Xem điểm nhanh, chính xác cùng hướng dẫn chi tiết để tra cứu dễ dàng!

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc

Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực phía Bắc 2025 trên website của các trường đại học, cao đẳng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã kết thúc, và bây giờ là lúc các bạn hồi hộp chờ đợi kết quả. Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu điểm chuẩn, chúng tôi đã tổng hợp các đường link chính thức và uy tín của các trường đại học hàng đầu khu vực phía Bắc.

STT

Tên trường Đại học/Học viện

Link tra cứu điểm

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

https://neu.edu.vn/

2

Đại học Bách khoa Hà Nội

https://ts.hust.edu.vn/

3

Đại học Quốc gia Hà Nội

https://vnu.vn/

4

Trường Đại học Ngoại thương

https://ftu.edu.vn/

5

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

https://ajc.hcma.vn/

6

Học viện Ngoại giao

https://dav.edu.vn/

7

Học viện Tài chính

https://hvtc.edu.vn/

8

Học viện Ngân hàng

https://www.hvnh.edu.vn/

9

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

https://vnua.edu.vn/

10

Học viện Phụ nữ Việt Nam

https://hvpnvn.edu.vn/

11

Trường Đại học Y Hà Nội

https://hmu.edu.vn/

12

Trường Đại học Dược Hà Nội

https://hup.edu.vn/

13

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

https://tbu.edu.vn/

14

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

https://hnue.edu.vn/

15

Trường Đại học Thăng Long

https://thanglong.edu.vn/

16

Trường Đại học Thương mại

https://tmu.edu.vn/

17

Trường Đại học Thủy lợi

https://tlu.edu.vn/

18

Trường Đại học Mở Hà Nội

https://hou.edu.vn/

19

Trường Đại học Điện lực Hà Nội

https://epu.edu.vn/

20

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

https://huce.edu.vn/

21

Trường Đại học Giao thông Vận tải

https://utc.edu.vn/

22

Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

https://uet.vnu.edu.vn/

23

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

https://hus.vnu.edu.vn/

24

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

https://utehy.edu.vn/



Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực phía Bắc 2025 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc

Hướng dẫn tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Hướng dẫn tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng

Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.