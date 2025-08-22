Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc và hướng dẫn tra cứu nhanh
Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã kết thúc, và bây giờ là lúc các bạn hồi hộp chờ đợi kết quả. Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu điểm chuẩn, chúng tôi đã tổng hợp các đường link chính thức và uy tín của các trường đại học hàng đầu khu vực phía Bắc.
|STT
|Tên trường Đại học/Học viện
|Link tra cứu điểm
|1
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|https://neu.edu.vn/
|2
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|https://ts.hust.edu.vn/
|3
|Đại học Quốc gia Hà Nội
|https://vnu.vn/
|4
|Trường Đại học Ngoại thương
|https://ftu.edu.vn/
|5
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|https://ajc.hcma.vn/
|6
|Học viện Ngoại giao
|https://dav.edu.vn/
|7
|Học viện Tài chính
|https://hvtc.edu.vn/
|8
|Học viện Ngân hàng
|https://www.hvnh.edu.vn/
|9
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|https://vnua.edu.vn/
|10
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|https://hvpnvn.edu.vn/
|11
|Trường Đại học Y Hà Nội
|https://hmu.edu.vn/
|12
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|https://hup.edu.vn/
|13
|Trường Đại học Y Dược Thái Bình
|https://tbu.edu.vn/
|14
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|https://hnue.edu.vn/
|15
|Trường Đại học Thăng Long
|https://thanglong.edu.vn/
|16
|Trường Đại học Thương mại
|https://tmu.edu.vn/
|17
|Trường Đại học Thủy lợi
|https://tlu.edu.vn/
|18
|Trường Đại học Mở Hà Nội
|https://hou.edu.vn/
|19
|Trường Đại học Điện lực Hà Nội
|https://epu.edu.vn/
|20
|Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|https://huce.edu.vn/
|21
|Trường Đại học Giao thông Vận tải
|https://utc.edu.vn/
|22
|Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)
|https://uet.vnu.edu.vn/
|23
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)
|https://hus.vnu.edu.vn/
|24
|Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
|https://utehy.edu.vn/
Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học khu vực phía Bắc 2025 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khu vực phía Bắc
Hướng dẫn tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.
Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.
Hướng dẫn tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng
Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.
Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.