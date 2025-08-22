Giáo dục - Việc làm Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 được cập nhật mới nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 của từng ngành:

Mã xét tuyển Chương trình đào tạo Điểm chuẩn VJU1 Nhật Bản học 22 VJU2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 20.75 VJU3 Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản 20.5 VJU4 Công nghệ thực phẩm và sức khỏe 20 VJU5 Nông nghiệp thông minh và bền vững 20 VJU6 Kỹ thuật xây dựng 20 VJU7 Đổi mới và phát triển toàn cầu 20.5 VJU8 Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn 21 VJU9 Điều khiển thông minh và Tự động hóa 20

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.

Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Dựa trên học bạ THPT

Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Yếu tố bổ sung

Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.

Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.

Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):

Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.