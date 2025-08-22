Thứ Sáu, 22/8/2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

AN HỘI 22/08/2025 15:05

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 được cập nhật mới nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 của từng ngành:

Mã xét tuyểnChương trình đào tạoĐiểm chuẩn
VJU1Nhật Bản học22
VJU2Khoa học và Kỹ thuật máy tính20.75
VJU3Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản20.5
VJU4Công nghệ thực phẩm và sức khỏe20
VJU5Nông nghiệp thông minh và bền vững20
VJU6Kỹ thuật xây dựng20
VJU7Đổi mới và phát triển toàn cầu20.5
VJU8Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn21
VJU9Điều khiển thông minh và Tự động hóa20

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.

Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Dựa trên học bạ THPT

Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Yếu tố bổ sung

Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.

Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.

Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):

Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang 2025

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) 2025

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) 2025

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen 2025

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2025

      Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

