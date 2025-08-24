Chủ Nhật, 24/8/2025
Điểm tin tuần qua từ ngày 18/8 đến 24/8

24/08/2025
ĐNO - Xin mời quý độc giả cùng Báo Đà Nẵng Online điểm lại những tin tức nổi bật tuần qua (18 – 24/8). Trong không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, Đà Nẵng khởi công nhiều dự án trọng điểm, khẳng định diện mạo thành phố năng động, hiện đại. Tuần qua cũng ghi dấu các sự kiện đáng chú ý: Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy; lực lượng chức năng triệt phá gần 300kg ma túy; ngành du lịch ra mắt “hộ chiếu trải nghiệm”; công tác ứng phó bão số 5 được triển khai khẩn trương...
