Thể thao Dương Thúy Vi và đồng đội dự Giải vô địch Wushu thế giới 12 võ sĩ Việt Nam được cử tham dự Giải vô địch Wushu thế giới 2025 diễn ra từ ngày 31/8 tới tại Brazil.

Trong đó, tuyển thủ Dương Thúy Vi là vận động viên giàu thành tích và nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển Wushu Việt Nam. Cô từng giành huy chương Vàng giải thế giới năm 2013 và 2017. Trước khi sang Brazil, Thúy Vi tham dự World Games 2025 nhưng không giành được huy chương. Đội tuyển wushu Việt Nam tiếp tục để cô thi đấu các nội dung sở trường thương thuật, kiếm thuật (taolu) tại giải thế giới tới.

Ngoài Thúy Vi, Việt Nam còn nhiều tuyển thủ có chuyên môn cao dự giải như Nông Văn Hữu, Hứa Văn Đoàn, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy…

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy từng giành huy chương Vàng hạng 60kg nữ sanda (đối kháng) và Nguyễn Thị Lan giành huy chương Vàng hạng 48kg nữ sanda tại giải vô địch thế giới 2023.

Tại lần gần nhất giải vô địch thế giới tổ chức vào năm 2023, đội tuyển Wushu Việt Nam đứng hạng nhì toàn đoàn với 5 huy chương Vàng, sau Trung Quốc 15 huy chương Vàng.