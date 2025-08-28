Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Dương Thúy Vi và đồng đội dự Giải vô địch Wushu thế giới

THÀNH DANH 28/08/2025 08:15

12 võ sĩ Việt Nam được cử tham dự Giải vô địch Wushu thế giới 2025 diễn ra từ ngày 31/8 tới tại Brazil.

Trong đó, tuyển thủ Dương Thúy Vi là vận động viên giàu thành tích và nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển Wushu Việt Nam. Cô từng giành huy chương Vàng giải thế giới năm 2013 và 2017. Trước khi sang Brazil, Thúy Vi tham dự World Games 2025 nhưng không giành được huy chương. Đội tuyển wushu Việt Nam tiếp tục để cô thi đấu các nội dung sở trường thương thuật, kiếm thuật (taolu) tại giải thế giới tới.

Ngoài Thúy Vi, Việt Nam còn nhiều tuyển thủ có chuyên môn cao dự giải như Nông Văn Hữu, Hứa Văn Đoàn, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy…

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy từng giành huy chương Vàng hạng 60kg nữ sanda (đối kháng) và Nguyễn Thị Lan giành huy chương Vàng hạng 48kg nữ sanda tại giải vô địch thế giới 2023.

Tại lần gần nhất giải vô địch thế giới tổ chức vào năm 2023, đội tuyển Wushu Việt Nam đứng hạng nhì toàn đoàn với 5 huy chương Vàng, sau Trung Quốc 15 huy chương Vàng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025

Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025

Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Dương Thúy Vi và đồng đội dự Giải vô địch Wushu thế giới

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO