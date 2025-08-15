Khoa học - Công nghệ Ford 'chơi lớn' với Mustang Mach-E: SUV điện giá 2,6 tỷ, tăng tốc 100 km/h chỉ trong 4,5 giây Ford gây sốc với Mustang Mach-E giá 2,6 tỷ đồng, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, phạm vi 550 km. SUV điện nhập Mỹ, sẵn sàng chinh phục Việt Nam.

Ford bất ngờ tung 'át chủ bài' Mustang Mach-E tại Việt Nam

Ford Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm bằng một sự kiện gây chấn động: Ra mắt mẫu xe điện Mustang Mach-E. Chiếc SUV thuần điện này được lấy cảm hứng từ dòng xe cơ bắp Mustang huyền thoại. Đây là mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Mustang Mach-E phiên bản Premium AWD, duy nhất tại thị trường Việt Nam, có giá bán 2,599 tỷ đồng. Tuy nhiên, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 2,499 tỷ đồng.

Với mức giá này, nhiều chuyên gia nhận định Mustang Mach-E khó lòng cạnh tranh về doanh số. Thay vào đó, đây có thể là một "phép thử" thăm dò thị trường, nhắm đến tệp khách hàng thượng lưu, những người đam mê công nghệ và sẵn sàng chi trả cho một chiếc xe độc đáo.

Những điểm nhấn "đáng tiền" của Mustang Mach-E

Thiết kế đậm chất thể thao mang phong cách coupe, Mustang Mach-E sở hữu các đường nét cơ bắp, mạnh mẽ. Điểm nhấn là đèn pha LED và dải đèn định vị ban ngày ba sọc đặc trưng, cùng với logo "ngựa hoang" nổi bật.

Sức mạnh ấn tượng trang bị động cơ điện kép và dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe đạt công suất 389 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Mustang Mach-E có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, một con số đáng nể.

Pin và phạm vi di chuyển cao với khối pin 88 kWh cho phép xe di chuyển tới 550 km sau một lần sạc đầy (chuẩn WLTP). Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, chỉ cần 36-45 phút để sạc từ 0% lên 80%.

Nội thất hiện đại được trang bị Cabin xe gây ấn tượng với màn hình giải trí dọc 15,5 inch cỡ lớn, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen cao cấp, cùng nhiều tiện nghi như sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng và ghế chỉnh điện 10 hướng.

Ford trang bị 2 bộ sạc tiêu chuẩn cho khách hàng: một sạc gắn tường công suất 7 kW và một sạc di động 3,5 kW. Ngoài ra, người dùng còn có thể sạc xe tại 53 đại lý của Ford trên toàn quốc với 275 trạm sạc.

Mustang Mach-E có phải đối thủ của VinFast VF 8?

Với chiều dài và chiều dài cơ sở tương đương, Mustang Mach-E được định vị là đối thủ của VinFast VF 8. Tuy nhiên, mức giá gần gấp đôi khiến hai mẫu xe này hướng đến hai phân khúc khách hàng hoàn toàn khác biệt. Trong bối cảnh Ford chưa có kế hoạch nhập khẩu lại mẫu Explorer, Mustang Mach-E là sản phẩm duy nhất của hãng được nhập khẩu từ Mỹ.

Sự xuất hiện của Mustang Mach-E đánh dấu bước đi đầu tiên của Ford vào thị trường xe điện Việt Nam. Đây là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi chiến lược của hãng xe này, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh trong một thị trường ngày càng sôi động.